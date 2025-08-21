Νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκρήξεις από το Κίεβο ως τη Λβιβ

Συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές είχε κηρυχτεί στην πρωτεύουσα ήδη χθες το βράδυ.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν τα πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων και απόψε παρά τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη, ανέφερε τις πρώτες πρωινές σήμερα η εφημερίδα The Kyiv Independent.

Όπως μετέδωσε επίσης το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine, ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, στην άλλη άκρη της χώρας σε σχέση με το πού βρίσκονται τα μέτωπα, στα ανατολικά.

Το ίδιο πρακτορείο, επικαλούμενο τον στρατιωτικό περιφερειάρχη του Λβιβ Μαξίμ Κοζίτσκι, ανέφερε πως ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας.

Συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές είχε κηρυχτεί στην πρωτεύουσα ήδη χθες το βράδυ και οι επιδρομές drones συνεχίζονταν τη νύχτα· και εκεί, επιχειρούσε η αντιαεροπορική άμυνα.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για απώλειες ή υλικές ζημιές. Το μέγεθος της επίθεσης δεν είναι σαφέ