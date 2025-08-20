ΗΠΑ: Πλησιάζει ο τυφώνας Έριν – Εκκενώθηκαν περιοχές, συναγερμός στις Αρχές (Δείτε Live)

Ο τυφώνας Έριν, είναι κατηγορίας 2 με ταχύτητα 160 χλμ/ώρα και πλησιάζει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Από το πρωί της Τετάρτης, οι άνεμοι λόγω του τυφώνα Έριν έπληξαν περισσότερα από 644 χλμ ακτής κατά μήκος του Ατλαντικού Ωκεανού.

Ορσιμένα σπίτια σε περιοχές της Βόρειας Καρολίνας, και στο Outer Banks κινδυνεύουν να καταρρεύσουν στον Ατλαντικό Ωκεανό, καθώς ο τυφώνας Έριν φέρνει ισχυρά κύματα στις ακτές.

Βίντεο από drone δείχνει τα σπίτια να στέκονται σε πασσάλους καθώς τα κύματα σκάνε κατά μήκος της ακτογραμμής.

Αξιωματούχοι στην περιοχή Outer Banks της Βόρειας Καρολίνας προτρέπουν τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή καθώς ο τυφώνας Έριν πλησιάζει απειλητικά. Οι κομητείες Ντέαρ και Χάιντ τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με υποχρεωτικές εκκενώσεις για τα νησιά Χάτερας και Όκρακοκ.

Ο περσινός τυφώνας Ernesto είχε επίσης ένα πολύ μεγάλο πεδίο: Σε κάποιο σημείο είχε πλάτος σχεδόν 643 χλμ και οι επιπτώσεις του είναι ανάλογες με αυτές που αναμένονται από τον τυφώνα Έριν. Με απλά λόγια, οι ειδικοί αναμένουν τρικυμιώδη θάλασσα, μεγάλα κύματα και επικίνδυνα ρεύματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=VLcyYggwZ3U}

Το πεδίο του τυφώνα Έριν αναμένεται να μεγαλώσει ωστόσο ακόμα περισσότερο σύμφωνα με τους ειδικούς, που επικαλείται το CNN. Μέχρι την Παρασκευή, το πλάτος του θα μπορούσε να ξεπεράσει 1.046 χλμ.

Ο τυφώνας Έριν, είναι κατηγορίας 2 με ταχύτητα 160 χλμ/ώρα και πλησιάζει την ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Δεδομένου ότι οδεν αναμένεται να φτάσει στην ξηρά, οι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι κάποιοι μπορεί να μην λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις.

«Ξέρω ότι πολλοί που ζουν εδώ έχουν την αίσθηση ότι μπορουν να ξεπεράσουν αυτόν τον τυφώνα, αλλά ο Έριν είναι διαφορετικός», δήλωσε ο Διευθυντής Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας Ντέαρ, Drew Pearson. «Οι εκτεταμένες πλημμύρες και η απειλή για τον Αυτοκινητόδρομο 12 θα περιορίσουν σοβαρά την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε και ακόμη και μια μικρή μετατόπιση της πορείας του Έριν προς τις ακτές μας θα μπορούσε να φέρει πολύ πιο επικίνδυνες συνθήκες. Παρακαλώ, μην ρισκάρετε. Εκκενώστε τώρα, όσο είναι ακόμα ασφαλές να το κάνετε» πρόσθεσε.

{https://www.youtube.com/watch?v=g3Kq7Fi8xgM}