Το Ισραήλ καλεί 60.000 εφέδρους για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας

Το Ισραήλ θα καλέσει περίπου 60.000 εφέδρους για να συμμετάσχουν στην σχεδιαζόμενη κατάληψη και πλήρη κατοχή της πόλης της Γάζας, αλλά οι περισσότερες δυνάμεις που θα επιχειρούν στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Λωρίδας της Γάζας θα είναι εν ενεργεία στρατιώτες, δήλωσε την Τετάρτη Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Οι κλήσεις αναμένεται να σταλούν τις επόμενες ημέρες και οι έφεδροι θα πρέπει να παρουσιαστούν για υπηρεσία τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Τα περισσότερα από τα στρατεύματα που θα κινητοποιηθούν σε αυτό το νέο στάδιο θα είναι εν ενεργεία και όχι έφεδροι», σημείωσε.

Τα Άρματα του Γυδεών προελαύνουν

Οι IDF ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι οι διαταγές για την κλήση 60.000 εφέδρων εκδόθηκαν την Τετάρτη στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την «επόμενη φάση της Επιχείρησης «Τα Άρματα του Γεδεών» - την επίθεση που ξεκίνησε τον Μάιο. Επιπλέον, 20.000 έφεδροι που είχαν ήδη κληθεί, θα λάβουν ειδοποίηση που θα παρατείνει τις τρέχουσες διαταγές τους, πρόσθεσαν.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ανώτεροι διοικητές ενέκριναν το σχέδιο για μια «σταδιακή» και «ακριβή» επιχείρηση μέσα και γύρω από την πόλη της Γάζας, και ότι ο αρχηγός του επιτελείου, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αναμένεται να τις οριστικοποιήσει τις επόμενες ημέρες. Πέντε μεραρχίες αναμένεται να συμμετάσχουν στην επίθεση, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ωστόσο υπάρχουν και εσωτερικές αντιδράσεις με τους υπερορθόδοξους Εβραίους να αρνούνται να υπηρετήσουν στον στρατό. Την Τρίτη για μία ακόμα φορά απέκλεισαν δρόμο και διαμαρτυρήθηκαν για την εν δυνάμει στράτευσή τους.

Η εφημερίδα Haaretz επικαλέστηκε την Τρίτη δήλωση του υπουργού Άμυνας, ο οποίος φέρεται να δήλωσε πως «Μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση, η Γάζα θα αλλάξει πρόσωπο και δεν θα μοιάζει πλέον με το παρελθόν». Επίσης, φέρεται να ενέκρινε ένα σχέδιο για την «φιλοξενία» των κατοίκων της πόλης της Γάζας στα νότια της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας περιοχής al-Mawasi, όπου ο στρατός έχει αρχίσει να δημιουργεί πρόσθετα σημεία διανομής τροφίμων και νοσοκομεία.

Οι IDF ανακοίνωσαν επίσης την Τετάρτη ότι η Ταξιαρχία Givati επανέλαβε τις επιχειρήσεις της στη βόρεια πόλη Τζαμπάλια και στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, όπου, όπως ανέφερε, «αποσυναρμολογούν στρατιωτικές υποδομές πάνω και κάτω από το έδαφος, εξαλείφουν τρομοκράτες και εδραιώνουν τον επιχειρησιακό έλεγχο». Ανέφεραν ότι οι πολίτες έλαβαν εντολή να μετακινηθούν νότια για την ασφάλειά τους «για να μετριαστεί ο κίνδυνος».

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, ο Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε στο πρακτορείο AFP την Τρίτη ότι η κατάσταση ήταν «πολύ επικίνδυνη και αφόρητη» στις συνοικίες Ζεϊτούν και Σάμπρα της πόλης, όπου, όπως είπε, «οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται κατά διαστήματα». Το πρακτορείο ανέφερε ότι ισραηλινές επιθέσεις και πυρά σκότωσαν 21 άτομα σε όλη τη Γάζα την Τετάρτη. Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa μετέδωσε ότι τρία παιδιά και οι γονείς τους σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε ένα σπίτι στον καταυλισμό προσφύγων Σάτι, δυτικά της πόλης της Γάζας.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ και οι ΜΚΟ έχουν προειδοποιήσει για τον ανθρωπιστικό αντίκτυπο μιας νέας επίθεσης.«Το ισραηλινό σχέδιο να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας θα έχει τρομερό ανθρωπιστικό αντίκτυπο σε ανθρώπους που είναι ήδη εξαντλημένοι, υποσιτισμένοι, πενθούντες, εκτοπισμένοι και στερημένοι από τα βασικά που χρειάζονται για την επιβίωση», ανέφεραν σε κοινή δήλωση τη Δευτέρα.

«Ο εξαναγκασμός εκατοντάδων χιλιάδων να μετακινηθούν νότια είναι μια συνταγή για περαιτέρω καταστροφή και θα μπορούσε να ισοδυναμεί με βίαιο εκτοπισμό».

Σημείωσαν ακόμα πως οι περιοχές του νότου όπου αναμενόταν να μετακινηθούν οι εκτοπισμένοι κάτοικοι είναι «υπερπλήρεις και ανεπαρκώς εξοπλισμένες για να διατηρήσουν την ανθρώπινη επιβίωση σε μεγάλη κλίμακα».

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Η απόφαση για τους εφέδρους ελήφθη την ώρα που το Ισραήλ μελετά την απάντηση της Χαμάς σε μια πρόταση για 60ήμερη κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των μισών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι την Τρίτη, αν και μια πηγή επανέλαβε ότι όλοι οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι πρέπει να απελευθερωθούν για να τελειώσει ο πόλεμος.

Το Ισραήλ έδωσε την Τετάρτη την τελική έγκριση για το αμφιλεγόμενο σχέδιο κατάληψης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη που ουσιαστικά θα κόψει την περιοχή στα δύο, κάτι που οι Παλαιστίνιοι και οι ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι θα μπορούσε να καταστρέψει τις ελπίδες για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Την Τετάρτη ο δήμαρχος του κοντινού ισραηλινού οικισμού Maale Adumim, Guy Yifrach, επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ ενέκρινε την Τετάρτη το μεγάλο οικιστικό έργο σε μια περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, για την οποία η διεθνής κοινότητα έχει προειδοποιήσει ότι απειλεί τη βιωσιμότητα ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους. «Με χαρά ανακοινώνω ότι πριν από λίγο, η πολιτική διοίκηση ενέκρινε τον σχεδιασμό για την κατασκευή της γειτονιάς E1», δήλωσε ο Yifrach.

Η ανάπτυξη οικισμών στην E1, μια ανοιχτή έκταση γης ανατολικά της Ιερουσαλήμ, εξετάζεται για πάνω από δύο δεκαετίες, αλλά είχε παγώσει λόγω των πιέσεων προηγούμενων κυβερνήσεων των ΗΠΑ. Η διεθνής κοινότητα θεωρεί σε συντριπτική της πλειοψηφία, την κατασκευή ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη παράνομη και εμπόδιο για την ειρήνη.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, πρώην ηγέτης των εποίκων, χαρακτήρισε την έγκριση ως επίπληξη προς τις δυτικές χώρες εκείνους που δήλωσαν την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος τις τελευταίες εβδομάδες, ανάμεσά τους και η Γαλλία.

«Το παλαιστινιακό κράτος διαγράφεται από το τραπέζι όχι με συνθήματα αλλά με πράξεις», δήλωσε την Τετάρτη. «Κάθε οικισμός, κάθε γειτονιά, κάθε οικιστική μονάδα είναι ένα ακόμη καρφί στο φέρετρο αυτής της επικίνδυνης ιδέας».

Αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ισραηλινά στρατεύματα επιχειρούν ήδη στις περιοχές Ζεϊτούν και Τζαμπάλια στο πλαίσιο των προετοιμασιών για το μεγαλόπνοο σχέδιο του Νετανιάχου για κατάληψη, το οποίο ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ ενέκρινε την Τρίτη και θα υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας μέσα στην εβδομάδα. Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι στην πόλη της Γάζας αναμένεται να λάβουν εντολή να εκκενώσουν και να κατευθυνθούν σε καταφύγια στη νότια Γάζα.

Πολλοί από τους συμμάχους του Ισραήλ έχουν καταδικάσει το σχέδιο, ενώ ο ΟΗΕ και ΜΚΟ έχουν προειδοποιήσει ότι μια ακόμη επίθεση και περαιτέρω μαζικός εκτοπισμός θα έχουν «τρομερό ανθρωπιστικό αντίκτυπο» μετά από 22 μήνες πολέμου.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κατακτήσει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας μετά την κατάρρευση των έμμεσων συνομιλιών με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων τον περασμένο μήνα.

Έκτοτε οι διαμεσολαβητές προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία πριν από την έναρξη της επίθεσης και έχουν παρουσιάσει μια νέα πρόταση για 60ήμερη εκεχειρία και την απελευθέρωση περίπου των μισών από τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα. Η Χαμάς δήλωσε τη Δευτέρα ότι αποδέχεται αυτή την πρόταση.

