Η εταιρεία των Labubu βλέπει τα κέρδη της να εκτοξεύονται κατά 350%

Τα κουκλάκια από την Κίνα που κάνουν θραύση σε όλες τις ηλικίες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pop Mart, ο Γουάνγκ Νινγκ, δήλωσε σήμερα ότι η εταιρεία παιγνιδιών του αναμένεται ότι το 2025 θα επιτύχει το στόχο της για έσοδα 20 δισεκατομμυρίων γιουάν (2,78 δισεκατομμύρια δολάρια) και ότι «και τα 30 δισεκατομμύρια (4,18 δισεκατομμύρια δολάρια) θα είναι εύκολο να επιτευχθούν φέτος».

Γουάνγκ, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία το 2010, έκανε τις δηλώσεις αυτές σε αναλυτές αφού η Pop Mart ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, αποτελέσματα ρεκόρ για το πρώτο φετινό εξάμηνο. Η εταιρεία που κατασκευάζει τα χαριτωμένα τερατάκια κούκλες Labubu ανακοίνωσε συγκεκριμένα αύξηση των καθαρών κερδών της κατά σχεδόν 400%, καθώς η ζήτηση για τα παιγνίδια αυτά αυξάνεται, ιδιαίτερα σε αγορές του εξωτερικού με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.

Οι μετοχές της Pop Mart σημείωσαν άνοδο άνω του 5% σήμερα στις πρωινές συναλλαγές στο Χονγκ Κονγκ.

Στελέχη της εταιρείας δήλωσαν επίσης σήμερα ότι εξετάζεται η επέκταση σε αναδυόμενες αγορές στη Μέση Ανατολή, την κεντρική Ευρώπη και την Κεντρική και τη Νότια Αμερική.

«Στις αγορές του εξωτερικού πιστεύουμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος για ανάπτυξη», δήλωσε ο Γουάνγκ.

Στις ΗΠΑ, όπου η Pop Mart έχει αυτή τη στιγμή περίπου 40 καταστήματα, ο Γουάνγκ δήλωσε πως η εταιρεία θα αρχίσει μια φάση «σχετικά γρήγορων εγκαινίων καταστημάτων» τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια. Άλλα 10 καταστήματα αναμένεται να ανοίξουν στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς.

Η Pop Mart παράγει και πουλάει συλλεκτικά παιγνίδια, πολλά από τα οποία σχεδιάζει με καλλιτέχνες και πουλάει σε «τυφλά κουτιά», τα οποία οι καταναλωτές αγοράζουν έναντι 10 έως 20 δολαρίων χωρίς να ξέρουν ποια ακριβώς εκδοχή του παιγνιδιού βρίσκεται μέσα σ' αυτά.

Τα Labubu, χαριτωμένα λούτρινα τερατάκια που χαμογελούν δείχνοντας τα δόντια τους, μέλη της σειράς παιγνιδιών «The Monsters», «Τα Τέρατα», που σχεδιάσθηκε από τον Κάσινγκ Λουνγκ, έχει γίνει το αξεσουάρ διασημοτήτων, όπως η Ριάνα, η Ντούα Λίπα και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, και κάνουν μεγάλες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο.

Μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν κυρίως για να κρέμονται σε τσάντες, αλλά η Pop Mart ανακοίνωσε πως θα λανσάρει αυτή την εβδομάδα μια μίνι εκδοχή των Labubu που θα μπορεί κανείς να κρεμάσει στα κινητά τηλέφωνα.

