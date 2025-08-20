Καλιφόρνια: Άνδρας γρονθοκόπησε και άφησε αναίσθητη μητέρα 3 παιδιών σε συναυλία (βίντεο)

Βίαιη επίθεση άνδρα σε γυναίκα κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Καλιφόρνια.

Ένα σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει μια βίαιη επίθεση που έλαβε χώρα το Σάββατο το βράδυ στη sold-out συναυλία των Rüfüs Du Sol στο Rose Bowl στην Καλιφόρνια.

Μια γυναίκα στις κερκίδες γρονθοκοπήθηκε στο πρόσωπο και έπεσε αναίσθητη, και δύο άλλα άτομα γρονθοκοπήθηκαν άγρια από έναν εξοργισμένο άνδρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα ποτό χύθηκε κατά λάθος πάνω στον άνδρα. Σε μια ανάρτηση στο Facebook, η γυναίκα που έπεσε αναίσθητη είπε ότι αυτή και ο φίλος της ζήτησαν συγγνώμη, αλλά ο άνδρας έφυγε τρέχοντας.

Επέστρεψε περίπου 30 λεπτά αργότερα και τότε ξέσπασε ο καβγάς, σύμφωνα με την αστυνομία της Πασαντίνα.

Η αστυνομία αναφέρει ότι έχει υποβληθεί καταγγελία και ότι έχει ήδη πολλά στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα που κατηγορείται για την επίθεση. Είπαν ότι ελπίζουν να προβούν σύντομα σε συλλήψεις.

Οι Rüfüs Du Sol δημοσίευσε την ακόλουθη δήλωση στο Instagram:

«Το να προσφέρουμε στους θαυμαστές μας στιγμές για να συγκεντρωθούν και να γιορτάσουν με ασφάλεια είναι αυτό για το οποίο ζούμε. Μας ράγισε η καρδιά όταν ακούσαμε για την πράξη βίας που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συναυλίας το Σάββατο. Αυτού του είδους η συμπεριφορά είναι εντελώς απαράδεκτη οπουδήποτε και το γεγονός ότι συνέβη σε μία από τις συναυλίες μας ήταν συνταρακτικό. Οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου διερευνούν ενεργά την κατάσταση. Όποιος έχει πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην έρευνα, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα της Πασαντίνα.»

Η πόλη της Πασαντίνα δήλωσε ότι έχει δει και άλλα παράπονα στο διαδίκτυο σχετικά με ανησυχίες σχετικά με ζητήματα ασφάλειας και ελέγχου πλήθους στη συναυλία, αλλά δεν έχουν υποβληθεί επίσημες καταγγελίες στο Rose Bowl ή στην πόλη.

{https://x.com/TheFestiveOwl/status/1957274318057972186}