Τραμπ: Ειρήνη στην Ουκρανία για να… μπω στον παράδεισο

AP Photo/Alex Brandon AP Photo/Alex Brandon
«Θέλω να προσπαθήσω να πάω στον Παράδεισο, αν είναι δυνατόν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε χθες Τρίτη πως αν εξασφαλίσει συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, θα αυξηθούν οι πιθανότητές του να «πάει στον Παράδεισο», χαριτολογώντας πως επί του παρόντος δεν έχει τόσες πολλές.

Ο 79χρονος αρχηγός του αμερικανικού κράτους έχει στο παρελθόν αφήσει να εννοηθεί πως θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο, που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022, για να εξασφαλίσει το Νόμπελ Ειρήνης, που θεωρεί πως του αξίζει.

Ωστόσο, την επομένη της επίσκεψης στον Λευκό Οίκο του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίων ηγετών, με σκοπό να εξευρεθεί λύση και να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη, εκμυστηρεύτηκε χθες πως έχει εγκόσμια κίνητρα.

«Θέλω να προσπαθήσω να πάω στον Παράδεισο, αν είναι δυνατόν», είπε στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News, τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

«Θέλω να πω, δεν είμαι σε πολύ καλή θέση, είμαι στο τέλος της ουράς», όμως «αν καταφέρω να πάω στον Παράδεισο, αυτός θα είναι ένας από τους λόγους».

Με τρεις γάμους και δυο δίκες («impeachments») στο αμερικανικό Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακριβώς προφίλ αγίου.

Έχει πολλά και διάφορα σκάνδαλα, ενώ υπήρξε ο πρώτος αμερικανός πρώην πρόεδρος που καταδικάστηκε σε ποινική δίκη — για την πληρωμή που έκανε μυστικά σε πορνοστάρ, ώστε να εξαγοράσει τη σιωπή της.

Όμως επέζησε από την απόπειρα δολοφονίας του πέρυσι. Ήταν χαρακτηριστικό πως στην ομιλία μετά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, διαβεβαίωσε πως «τον έσωσε ο Θεός», ώστε να «δώσει ξανά στην Αμερική το μεγαλείο της», κατά το σύνθημα που επαναλαμβάνει αέναα.

Ωφελημένος από την υποστήριξη της θρησκευτικής δεξιάς, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τελευταία να εμφανίζεται πιο πιστός χριστιανός.

Ονόμασε επίσημη πνευματική σύμβουλο της προεδρίας, την Πόλα Γουάιτ, η οποία χοροστατεί σε ομαδικές προσευχές πριν από εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου εκτίμησε χθες πως ο πρόεδρος μιλούσε «σοβαρά» όταν έκανε τη δήλωση αυτή για την Ουκρανία.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα πάει στον Παράδεισο, όπως –ελπίζω– θέλουμε όλοι μας σε αυτή την αίθουσα», είπε σε δημοσιογράφους η Κάρολαϊν Λέβιτ, που έχει κι αυτή οργανώσει προσευχές πριν από συνεντεύξεις Τύπου.

Σε άλλη, ραδιοφωνική συνέντευξή του, ο Τραμπ διαβεβαίωσε στον δεξιό παρουσιαστή Μαρκ Λέβιν πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ουκρανός ηγέτης Ζελένσκι βρίσκονται στη «διαδικασία» να προγραμματίσουν συνάντηση για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τους όρους.

«Βρίσκονται στη διαδικασία της οργάνωσής της», είπε, επαναλαμβάνοντας πως οι «σκοτωμοί» πρέπει να σταματήσουν.

