Πόσο θα περιμένει ο Τραμπ τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι; Θρίλερ με την απάντηση του Λευκού Οίκου

Σε γρίφο η συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν. Η αόριστη ανακοίνωση του Κρεμλίνου, η «σφήνα» Λαβρόφ και η απάντηση Λέβιτ.

Σταυρόλεξο για γερούς λύτες είναι η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με σκοπό τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος δεν αποκαλύπτει - όπως είναι αναμενόμενο - τις πιθανές τοποθεσίες, μετά τις εξελίξεις της Δευτέρας στη Ουάσινγκτον ενώ το Κρεμλίνο από την πλευρά του δεν επιβεβαιώνει ούτε καν την ίδια τη συνάντηση.

«Δεν αρνούμαστε κανενός είδους μορφή εργασίας, ούτε διμερή ούτε τριμερή. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι... Οποιεσδήποτε επαφές που αφορούν σε κορυφαίους ηγέτες πρέπει να προετοιμάζονται με τη μέγιστη προσοχή» σχολίασε ασαφώς ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ.

Την ίδια ώρα αρκετοί Ρώσοι αξιωματούχοι έσπευσαν να μετριάζουν τις προσδοκίες μια συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του επιμένει να επαναλαμβάνει ότι έχει οργανώσει μια συνάντηση, λέγοντας στο Fox News ότι «έχει κανονίσει μια σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι». Παρόλα αυτά δήλωσε - μετά από όλα όσα συνέβησαν- πως είναι πιθανό να μην θελήσει ο Ρώσος ηγέτης να κάνει μία συμφωνία με την Ουκρανία. Παραμένει αισιόδοξος ωστόσο.

Ασάφεια από τον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος αρκείται να λέει πως τα σχέδια για μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου και του Ουκρανού ομολόγου του είναι «σε εξέλιξη», με «πολλές επιλογές» να συζητούνται όπως επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου την Τρίτη, Κάρολαϊν Λέβιτ. Η ίδια αρνήθηκε επανειλημμένα να απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με συγκεκριμένες τοποθεσίες. «Και οι δύο ηγέτες έχουν εκφράσει την προθυμία τους να βρεθούν μαζί, και έτσι η ομάδα εθνικής ασφάλειας θα βοηθήσει και τις δύο χώρες να το κάνουν», τόνισε.

Σε ερώτηση ωστόσο για την αλλαγή από τριμερή - με συμμετοχή του Τραμπ – σε διμερή - χωρίς τον Τραμπ, παρά τα όσα ακούστηκαν τη Δευτέρα στην Ουάσινγτον, η Λέβιτ είπε ότι «ήταν μια ιδέα που εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του προέδρου Τραμπ τόσο με τον Πρόεδρο Πούτιν, όσο και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και με Ευρωπαίους ηγέτες». Όλοι κατά τα λεγόμενά της «συμφωνούν ότι αυτό είναι ένα σπουδαίο πρώτο βήμα».

«Τελικά, ο πρόεδρος έλεγε πάντα ότι υπάρχουν τομείς διαφωνίας σε αυτόν τον πόλεμο που θα πρέπει να συζητηθούν και να αποφασιστούν από αυτές τις δύο χώρες. Επομένως, θέλει αυτές οι δύο χώρες να συμμετάσχουν σε άμεση διπλωματία», πρόσθεσε. Ωστόσο ερωτηθείσα για πόσο καιρό ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να «περιμένει καλή τη πίστει» τον Πούτιν να κανονίσει μια συνάντηση με τον Ζελένσκι προτού παρέμβει, η Λέβιτ είπε απλώς ότι ο Τραμπ θέλει να τερματίσει τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό. Στο ερώτημα εάν ο Πούτιν έχει συμφωνήσει «ρητά» να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, καθώς το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει εάν αυτό ισχύει, απάντησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται και με τις δύο χώρες για να πραγματοποιηθεί η διμερής συνάντηση.

Η εναλλακτική της Βουδαπέστης

Ωστόσο, όσο κυλούν οι ώρες, υπάρχουν φήμες, διαρροές- το ελάχιστο - πληροφορίες για συγκεκριμένες τοποθεσίες. Το Politico γράφει ότι ο Λευκός Οίκος προσανατολίζεται προς τη Βουδαπέστη για τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το Reuters, επικαλούμενο πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης, ανέφερε ότι η πρώτη συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία. Η τελευταία φορά, που συναντήθηκαν οι δυο τους ήταν τον Δεκέμβριο του 2019 στο Παρίσι, στο πλαίσιο των συνομιλιών του Φόρουμ της Νορμανδίας με τη μεσολάβηση της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Ασφαλής για τον Πούτιν η Ουγγαρία

Η Ουγγαρία είναι χώρα φιλικά και ανοιχτά προσκείμενη στον Πούτιν ενώ τον Απρίλιο, ψήφισε και ενέκρινε την αποχώρησή της χώρας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν κινδυνεύει να συλληφθεί καθώς εκκρεμεί εναντίον του ένταλμα σύλληψής του που εκδόθηκε το 2023 για εγκλήματα πολέμου και απαγωγές Ουκρανών παιδιών.

Αν και απάντηση από τον Λευκό Οίκο δεν υπάρχει, η Ουγγαρία του Όρμπαν, ανοιχτά προσκείμενου στη φιλία Τραμπ και Πούτιν, θα μπορούσε να είναι ιδανική επιλογή. Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται, κατά το Politico ότι αποτελεί πρώτη επιλογή για τον Λευκό Οίκο.

Άβολη επιλογή για την Ουκρανία

Για την Ουκρανία, από την άλλη, η Ουγγαρία θα ήταν μια άβολη επιλογή, καθώς θυμίζει το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994. Τότε ΗΠΑ, Βρετανία και Ρωσία υποσχέθηκαν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τον σεβασμό των συνόρων της Ουκρανίας σε αντάλλαγμα την παραίτηση από τα πυρηνικά της όπλα.

Η επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία το 2014 απέδειξε ότι η συμφωνία τελικά δεν είχε καμία ουσία, καθώς κανένας από τους υπογράφοντες δεν παρείχε στρατιωτικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση των επιθέσεων.

Η Ελβετία με ασυλία για τον Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την επικοινωνία του με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη λήξη των συναντήσεων με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, φαίνεται να είπε στον Τραμπ ότι προτιμά τη Μόσχα για τη συνάντηση.

«Όλοι το απέρριψαν αμέσως», δήλωσε αξιωματούχος με γνώση της επικοινωνίας. Άλλος σημείωσε πως «ήταν σαφές ότι δεν ήταν σοβαρή» επιλογή τονίζοντας πως ήταν ένα αναμενόμενο συμπέρασμα δεδομένου ότι το Κρεμλίνο έχει προσπαθήσει να δολοφονήσει τον Ζελένσκι σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πίεσε για τη Γενεύη ως ιδανικό σημείο συνάντησης, αναφέρουν τα διεθνή Μέσα. Η πρόταση έχει αρκετά πλεονεκτήματα και αποτελεί μία καλή επιλογή. Την ιδέα της Γενεύης στήριξε και ο Ιταλός ΥΠΕΞ, Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του δεσμεύτηκε για «ασυλία» στον Πούτιν σχετικά με το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί. Ο Ιγνάσιο Κάσις δήλωσε ότι η χώρα του είναι «έτοιμη για μια τέτοια συνάντηση» και διευκρίνισε ότι ο Πούτιν δεν θα συλληφθεί σε περίπτωση που έρθει στη χώρα για να συμμετάσχει σε μια «συνδιάσκεψη ειρήνης».



«Έχουμε δείξει την προθυμία μας, αλλά φυσικά εξαρτάται από τη βούληση των μεγάλων δυνάμεων», δήλωσε ο Κάσις. «Θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε μια τέτοια συνάντηση και γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει για να διασφαλίσουμε ότι θα κυλήσει ομαλά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό παρά το ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν λόγω του ειδικού μας ρόλου και του ρόλου της Γενεύης ως ευρωπαϊκής έδρας του ΟΗΕ» σημείωσε.

Και οι εγγυήσεις

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συζήτησαν εφικτές και βιώσιμες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Τρίτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ερντογάν.

Κατά την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν και ο Ρούτε συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και συμφώνησαν σε στενό συντονισμό, καθώς και στη συμβολή της Τουρκίας στην ειρηνευτική διαδικασία.

Με πληροφορίες του CNN/Guardian/Politico/Reuters