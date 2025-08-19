Ουκρανία: Ο Ρούμπιο αναλαμβάνει τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Πούτιν βάζει την Κίνα στο παιχνίδι

Ασαφής έως τώρα ο Τραμπ για τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, μία βασική απαίτηση του Κιέβου, μπαίνουν στο επίκεντρο τις επόμενες ημέρες. Μέχρι στιγμής ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ασαφής για την αμερικανική εμπλοκή σε αυτό, αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο θα είναι επικεφαλής των συζητήσεων, την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να βάλει στο παιχνίδι και την Κίνα.

Τις επόμενες ημέρες, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να επεξεργαστούν μια λεπτομερή πρόταση που αφορά στις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, οι οποίες πιθανότατα θα περιλαμβάνουν την αμερικανική αεροπορία, σύμφωνα με δύο πηγές του Axios.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγκροτήθηκε μία επιτροπή ΗΠΑ- Ευρώπης- Ουκρανίας, για τη σύνταξη προσχεδίου πρότασης για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Επικεφαλής της επιτροπής είναι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών χωρών επίσης συμμετέχουν στις συζητήσεις

«Τις επόμενες ημέρες, όλοι θα δουλεύουν από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε μία σαφή αρχιτεκτονική», δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Την Κίνα θέλει στους εγγυητές ο Πούτιν

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τραμπ, στην Αλάσκα, ο Πούτιν είπε ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει θεωρητικά για τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά ανέφερε την Κίνα ως έναν από τους δυνητικούς εγγυητές, σύμφωνα με πηγή του Axios.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Fox News, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Πούτιν θα αποδεχθεί τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά συμπλήρωσε ότι «θα ξέρουμε τις επόμενες εβδομάδες». Ωστόσο, την ώρα που συζητούνταν οι εγγυήσεις ασφαλείας στον Λευκό Οίκο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε «κατηγορηματικά» την πιθανότητα μίας στρατιωτικής δύναμης με τη συμμετοχή χωρών του ΝΑΤΟ» εντός της Ουκρανίας.

Τι είπε ο Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Οι εγγυήσεις ασφαλείας βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνομιλιών που έγιναν στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Έπειτα από μήνες που αρνούνταν να συζητήσει το θέμα, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να άλλαξε γνώμη για την αμερικανική εμπλοκή σε ένα τέτοιο σχέδιο.

Στη συνέντευξη στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να στείλει χερσαίες δυνάμεις στην Ουκρανία. Όμως, εμφανίστηκε διατεθειμένος να παράσχει αμερικανική αεροπορική υποστήριξη στις όποιες ευρωπαϊκές δυνάμεις πάνε στην Ουκρανία.

Τόνισε ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά υπογράμμισε πως οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πρόθυμες να στείλουν χερσαίες δυνάμεις, εκτός πλαισίου της Συμμαχίας. Δήλωσε ακόμα πως είναι έτοιμος να δώσει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, χωρίς να δεσμεύσει στρατεύματα των ΗΠΑ. «Θα βοηθήσουμε αεροπορικώς», ανέφερε.

«Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι μίλησαν με γενικούς όρους για το τι χρειάζεται αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά δεν μπήκαν σε λεπτομέρειες», είπε Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε με τους Ευρωπαίους ηγέτες να συνεργαστούν για εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, αλλά όταν η συζήτηση έφτασε στον ρόλο των ΗΠΑ, «δεν ήταν ακριβής», σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο. Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ προβλέπει τη συλλογική άμυνα σε περίπτωση που ένα μέλος δεχθεί επίθεση.