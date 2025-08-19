Ισραήλ: Μέχρι την Παρασκευή η απάντηση στη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Η Χαμάς φάνηκε πιο διαλλακτική από το Ισραήλ και δήλωσε τη Δευτέρα έτοιμη να υπογράψει τη νέα συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που της παρουσίασαν οι διεθνείς διαμεσολαβητές.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει υποβάλει την απάντησή του στους διαμεσολαβητές αναφορικά με ένα νέο σχέδιο για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, το οποίο τη Δευτέρα αποδέχθηκε η Χαμάς.

Μετά τις μαζικές διαμαρτυρίες του περασμένου Σαββατοκύριακου στο Ισραήλ με αίτημα μια συμφωνία για την απελευθέρωση των υπόλοιπων 20 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, η Χαμάς φάνηκε πιο διαλλακτική και έτοιμη να μειώσει τις απαιτήσεις της για ανταλλαγή κρατουμένων με ομήρους, καθώς και για το εύρος μιας «ζώνης ασφαλείας» που ζητά το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του προτεινόμενου σχεδίου, που μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα, περίπου οι μισοί από τους υπόλοιπους ζωντανούς ομήρους, καθώς και οι σοροί άλλων, θα απελευθερωθούν σταδιακά σε μια συμφωνία με αντάλλαγμα περίπου 150 Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές. Ορισμένοι από αυτούς εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης. Η συμφωνία ορίζει μία προβλεπόμενη 60ήμερης κατάπαυσητου πυρός.

Ενώ το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για μια εν μέρει συμφωνία και ενώ έχει απειλήσει με μια επικείμενη νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, οι λεπτομέρειες της νέας πρότασης για κατάπαυση του πυρός φέρνουν πολύ κοντά τις δύο πλευρές στο προσχέδιο μιας συμφωνίας που είχε αρχικά προταθεί από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Παρά την απόρριψη μιας μερικής συμφωνίας από πλευράς Ισραήλ, ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, επισκέφθηκε πρόσφατα το Κατάρ εν μέσω εικασιών ότι οι συνομιλίες είναι πιο ενεργές από ό,τι αναγνωρίζεται επίσημα από το Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε την Τρίτη ότι η τελευταία πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, με την οποία έχει συμφωνήσει η Χαμάς, ήταν «σχεδόν πανομοιότυπη» με ένα προηγούμενο σχέδιο που υπέβαλε ο Γουίτκοφ. Η Χαμάς είχε δώσει μια «πολύ θετική απάντηση και η συμφωνία ήταν πραγματικά σχεδόν πανομοιότυπη με αυτό που είχε συμφωνήσει προηγουμένως η ισραηλινή πλευρά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Αίγυπτος τη Δευτέρα επισήμανε ότι μαζί με το Κατάρ έστειλαν τη νέα πρόταση στο Ισραήλ και «η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδό του».

Παράλληλα, την Τρίτη δημοσιεύθηκαν αναφορές ότι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ασφαλείας ασκούσαν ισχυρή πίεση στη Χαμάς προκειμένου να συμφωνήσει σε έναν συμβιβασμό, που θα γεφύρωνε το χάσμα με τις απαιτήσεις του Ισραήλ για αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας σε οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία, θέτοντας τα όπλα της Χαμάς υπό αιγυπτιακή κατοχή για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Τα βλέμματα στο Ισραήλ

Με τη συμφωνία της Χαμάς, η προσοχή στρέφεται πλέον στο Ισραήλ, το οποίο δέχεται αυξανόμενες διεθνείς πιέσεις να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός εν μέσω παγκόσμιας φρίκης για τις εκτεταμένες συνθήκες λιμού που έχουν εξαπλωθεί σε όλο το παλαιστινιακό έδαφος, από τη στιγμή που το Ισραήλ επέβαλε νωρίτερα φέτος πλήρη αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας που περνάει στη Γάζα.

Αν και το Ισραήλ επιτρέπει τώρα την είσοδο ορισμένων προμηθειών στη Λωρίδα της Γάζας, αυτό δεν αρκεί για να αποτρέψει την εκτεταμένη λιμοκτονία, δήλωσε την Τρίτη το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Ο εκπρόσωπός του, Thameen al-Kheetan, είπε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη ότι «Τις τελευταίες εβδομάδες οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν την είσοδο βοήθειας αλλά μόνο πολύ λιγότερες, από αυτές που απαιτούνται, ποσότητες, ώστε να αποτραπεί η εκτεταμένη λιμοκτονία».

Πρόσθεσε ότι ο κίνδυνος λιμού στη Γάζα ήταν «άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής της ισραηλινής κυβέρνησης να εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια». Η στρατιωτική υπηρεσία του Ισραήλ που συντονίζει τη βοήθεια, Cogat, δήλωσε ότι το Ισραήλ επενδύει «σημαντικές προσπάθειες» στη διανομή βοήθειας στη Γάζα, ένας ισχυρισμός που απορρίπτεται ωστόσο, από πολλούς στη διεθνή κοινότητα.

Τι λένε οι Ισραηλινοί αναλυτές

Ενώ οποιαδήποτε προοπτική εκεχειρίας απορρίπτεται από τους ακροδεξιούς συμμάχους του Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι οποίοι έχουν για άλλη μια φορά υπονοήσει ότι θα μπορούσαν να καταρρεύσουν τον εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό του, η κλίμακα των μαζικών διαμαρτυριών υπέρ μιας συμφωνίας που θα εξασφάλιζε την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων δημιουργεί τη δική της δυναμική. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματιστεί ακόμα περισσότερες διαδηλώσεις.

Την Τρίτη, ισραηλινοί αναλυτές υπέδειξαν ότι ο διστακτικός Νετανιάχου, θα αναγκαστεί να επιλέξει μια πορεία, ιδίως αν ο Λευκός Οίκος υποστηρίξει τους όρους της εκεχειρίας.

«Μόλις πριν από δύο εβδομάδες άλλαξε γνώμη και πέρασε από την επιμονή σε μια μερική συμφωνία στην έντονη απαίτηση για μια συνολική συμφωνία», έγραψε ο Άμος Χάρελ στην Haaretz για τον Νετανιάχου. «Ως συνήθως, όλα είναι ρευστά και ευέλικτα: ο Νετανιάχου θα αλλάξει τα επιχειρήματά του και τις εξηγήσεις του, και μπορεί ακόμη και να ενθαρρύνει κρυφά την εσωτερική αντιπολίτευση, εφόσον μπορεί να αποφύγει την υπογραφή μιας συμφωνίας.

«Εάν οι συνθήκες καταστούν αδύνατες γι' αυτόν, είτε λόγω απαίτησης του Τραμπ, είτε λόγω επίμονης και σοβαρής δημόσιας κατακραυγής, η συμφωνία θα υπογραφεί παρά τους κινδύνους που θέτει γι' αυτόν», σημείωσε. Ο σημαντικότερος από αυτούς τους κινδύνους είναι η πτώση της κυβέρνησής του και ο εξαναγκασμός του σε εκλογές.

Γράφοντας στην κεντροδεξιά Yedioth Ahronoth, ο Ben-Dror Yemini ήταν εξίσου καυστικός για την ηγεσία του Νετανιάχου και τις συνέπειες της απόρριψης της νέας πρότασης. «Τι γίνεται τώρα; Αν το Ισραήλ πει όχι, θα πέσει στην παγίδα που ετοίμασε η Χαμάς. Γιατί αν η συζήτηση - και είναι μόνο συζήτηση - για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας έχει ήδη αρχίσει να παράγει αυξανόμενες εκκλήσεις για κυρώσεις εναντίον του Ισραήλ, τότε μια στρατιωτική εισβολή στη Γάζα θα επιταχύνει μόνο «μια ακόμη πιο δυνατή χιονοστιβάδα», έγραψε.

«Πρέπει να έχουμε κατά νου, ότι τα πράγματα μπορούν πάντα να χειροτερέψουν. Και αν μια ισραηλινή εισβολή στην πόλη της Γάζας, μαζί με όλες τις φρικτές εικόνες καταστροφής, ερήμωσης και θανάτων, πρόκειται να επισπεύσει αυτή τη χιονοστιβάδα, τότε η είσοδος στην πόλη της Γάζας αφού η Χαμάς είπε ναι στο σχέδιο Γουίτκοφ - και αφού το Ισραήλ αρνηθεί - θα επιδεινώσει μόνο τη χιονοστιβάδα. Για άλλη μια φορά, η στρατηγική της Χαμάς θα αποδειχθεί πολύ πιο έξυπνη από του Ισραήλ».

Η συμφωνία για κατάπαυση

Η Χαμάς ενημέρωσε τη Δευτέρα τους διεθνείς μεσολαβητές ότι αποδέχτηκε την πρόταση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων που υποβλήθηκε την Κυριακή. Σύμφωνα με πηγές, η συμφωνία περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών και απελευθέρωση 10 εν ζωή αιχμαλώτων. Όλα αυτά ενώ οι μεσολαβητές προσπαθούν να βρουν μια συμφωνία πριν το Ισραήλ ξεκινήσει την προγραμματισμένη αποστολή του για την πλήρη κατοχή της πόλης της Γάζας.

«Το κίνημα της Χαμάς και οι παλαιστινιακές παρατάξεις έχουν εκφράσει την έγκρισή τους για την πρόταση που παρουσίασαν χθες οι Αιγύπτιοι και οι Καταρινοί μεσολαβητές», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

Μετά την αναφορά της συμφωνίας, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στην εφημερίδα The Times of Israel ότι η Ιερουσαλήμ είχε λάβει την τελευταία πρόταση της Χαμάς, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φαινομενικά απέρριψε την απάντηση της Χαμάς και έδωσε σήμα ότι το Ισραήλ προχωρά με το σχέδιό του να καταλάβει τη μεγαλύτερη πόλη του παλαιστινιακού θύλακα και να μεταφέρει τον πληθυσμό της στη νότια Λωρίδα. «Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Με πληροφορίες του Guardian/TimesofIsrael