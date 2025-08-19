Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Η Κύπρος απέστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

AP Photo/Mohammed Hajjar AP Photo/Mohammed Hajjar
Την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, ποσότητας 1.200 τόνων, στο πλαίσιο του Σχεδίου «Αμάλθεια», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η αποστολή, σημειώνεται, εμπίπτει στον μηχανισμό ΟΗΕ-2720 και της UNOPS, με τελικό ανάδοχο και διανομέα τη διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση World Central Kitchen, ενώ το όλο εγχείρημα είναι υπό την αιγίδα του μηχανισμού παράδοσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, το φορτίο θα διαμετακομιστεί μέσω του λιμανιού Ashdod, χωρίς επιπρόσθετους ελέγχους ασφαλείας στο σημείο άφιξης, για διανομή εντός της Γάζας στη βάση διευθετήσεων που έχουν γίνει.

«Η βοήθεια, η οποία περιλαμβάνει είδη τροφίμων, ειδικότερα για κάλυψη αναγκών παιδικής διατροφής, προέρχεται από την Κύπρο (700 τόνοι) μέσω του φορέα CyprusAid του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ 500 τόνοι αποτελούν δωρεά από την Κυβέρνηση της Μάλτας, καθώς και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις με έδρα τις ΗΠΑ, την Ιταλία, το Τάγμα της Μάλτας και το Κουβέιτ» αναφέρει το ΥΠΕΞ της Κύπρου, προσθέτοντας πως στην όλη προσπάθεια «είναι πάντοτε καταλυτική η συνεισφορά της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

Όπως αναφέρει το ΚΥΠΕ, η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλα τα κράτη και τους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, η οποία υλοποιείται με πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στη βάση λειτουργίας οντοτήτων που υπάγονται στον ΟΗΕ.

Η Λευκωσία αναφέρει επίσης ότι οι υποδομές της Κύπρου για συλλογή, ασφαλή επιθεώρηση και αναχώρηση βοήθειας βρίσκονται στη διάθεση της διεθνούς κοινότητας ως επιπρόσθετη ανθρωπιστική δίοδος.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

«Πόλεμος» για το ΕΣΥ: Η ανάρτηση Μητσοτάκη και οι σφοδρές αντιδράσεις

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Αμύγδαλα: Η υψηλή κατανάλωση συνδέεται με ισχυρότερη αντιοξειδωτική προστασία

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για τους ενήλικες

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Νέο εργαλείο για τη θεραπεία του καρκίνου – Στοχεύει μόνο τα καρκινικά κύτταρα

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Σχετικά Άρθρα

Πόλεμος στη Γάζα: «Ναι» από τη Χαμάς στη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Πόλεμος στη Γάζα: «Ναι» από τη Χαμάς στη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός

Διεθνή
Τεράστια διαδήλωση στο Τελ Αβίβ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα (εικόνες &amp; βίντεο)

Τεράστια διαδήλωση στο Τελ Αβίβ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα (εικόνες & βίντεο)

Διεθνή
Χαμάς για σχέδιο Ισραήλ για μετακίνηση κατοίκων εκτός Γάζας: Είναι ένα «νέο κύμα γενοκτονίας»

Χαμάς για σχέδιο Ισραήλ για μετακίνηση κατοίκων εκτός Γάζας: Είναι ένα «νέο κύμα γενοκτονίας»

Διεθνή
Βρετανία: Παραιτήθηκε ο απεσταλμένος εμπορίου στην Τουρκία μετά τις αντιδράσεις για την επίσκεψη στα Κατεχόμενα

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο απεσταλμένος εμπορίου στην Τουρκία μετά τις αντιδράσεις για την επίσκεψη στα Κατεχόμενα

Διεθνή

NETWORK

ΥΠΕΝ: Χρηματοδότηση 1,75 εκατ. ευρώ την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στο Αλιβέρι

ΥΠΕΝ: Χρηματοδότηση 1,75 εκατ. ευρώ την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού στο Αλιβέρι

ienergeia.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Στην Αμοργό για επίσκεψη σε σημεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Σταύρος Παπασταύρου: Στην Αμοργό για επίσκεψη σε σημεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

ienergeia.gr
Τριχόπτωση στις γυναίκες - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τριχόπτωση στις γυναίκες - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

Συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Κτηνίατρος: Τα 7 συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε στο σκύλο σας το καλοκαίρι

Κτηνίατρος: Τα 7 συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε στο σκύλο σας το καλοκαίρι

healthstat.gr
Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Η/Ε που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Αυγούστου 2025

Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Η/Ε που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε δαμάσκηνα καθημερινά

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε δαμάσκηνα καθημερινά

healthstat.gr
Πότε να τρώτε φρούτα για αδυνάτισμα και ενίσχυση ενέργειας

Πότε να τρώτε φρούτα για αδυνάτισμα και ενίσχυση ενέργειας

healthstat.gr