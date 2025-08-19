Τα 4 συμπεράσματα της συνάντησης Τραμπ, Ζελένσκι, Ευρωπαίων - Ασάφειες στον «δρόμο» προς το τέλος του πολέμου

Ο Guardian σε εκτενή ανάλυση της χτεσινοβραδινής συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι - Ευρωπαίων ηγετών εξάγει κάποια πρώτα συμπεράσματα για τις επόμενες κινήσεις όλων των μερών προκειμένου να μπει τέλος σε ένα πόλεμο που κρατάει 3 και πλέον χρόνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε ηγέτες από όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο μιας σειράς διπλωματικών επαφών με στόχο την εξεύρεση μιας πορείας προς την ειρήνη στην Ουκρανία. Λίγες μόλις ημέρες μετά από μια απογοητευτική σύνοδο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, η πίεση ήταν έντονη ώστε να υπάρξει πρόοδος σε μια σύγκρουση που διαρκεί εδώ και χρόνια και την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε κάποτε δηλώσει ότι θα μπορούσε να λύσει σε 24 ώρες.

Ο Guardian στην ανάλυσή του βγάζει ορισμένα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις διμερείς και πολυμερείς συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου με τον πρόεδρο Ζελένσκι, τους ευρωπαίους ηγέτες αλλά και τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

1. Μια συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν… θα μπορούσε να συμβεί επιτέλους;

Μια διμερής συνάντηση ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν είναι κάτι που ο Ρώσος πρόεδρος πάντοτε απέφευγε, θέτοντας προϋποθέσεις που έπρεπε πρώτα να ικανοποιηθούν. Ωστόσο, η πιθανότητα φαίνεται τώρα πιο κοντά από ποτέ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο:

«Κάλεσα τον Πρόεδρο Πούτιν και ξεκίνησα τις ενέργειες για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι. Μετά από αυτή τη συνάντηση, θα έχουμε τριμερής συνάντηση, δηλαδή οι δύο Πρόεδροι μαζί με εμένα».

{https://x.com/clashreport/status/1957519725837316267}

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Πούτιν είπε στον Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία κατά τη διάρκεια της Δευτέρας ότι ήταν έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι «μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες». Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι επανέλαβε τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμος για συνομιλίες με τον Πούτιν.

Τόσο ο Μερτς όσο και ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ, χρησιμοποίησαν αιχμηρή γλώσσα στο θέμα, δηλώνοντας σε ξεχωριστές συνεντεύξεις Τύπου ότι απομένει να φανεί αν ο Ρώσος πρόεδρος έχει το «θάρρος» να προχωρήσει στη συνάντηση. Ο Στουμπ τόνισε: «Ο Πούτιν σπάνια είναι άξιος εμπιστοσύνης».

Μέχρι στιγμής, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, έχει πει μόνο ότι ο Πούτιν ήταν ανοιχτός στην «ιδέα» απευθείας συνομιλιών.

2. Συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας – αλλά με ασαφείς λεπτομέρειες

Αν και ο Τραμπ μείωσε τη σημασία μιας κατάπαυσης του πυρός, άφησε ελπίδες για αμερικανική συμμετοχή στην εξασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας. Υποδεχόμενος τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, είπε:

«Όταν μιλάμε για ασφάλεια, θα υπάρξει μεγάλη βοήθεια», ακόμη κι αν οι ευρωπαϊκές χώρες χρειαστεί να αποτελέσουν την «πρώτη γραμμή άμυνας».

Αργότερα, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι αυτές οι εγγυήσεις θα «συντονιστούν» με τις ΗΠΑ.

{https://x.com/EuromaidanPress/status/1957504104999031099}

Το πρωί της Δευτέρας, ο Ζελένσκι περιέγραψε τις εγγυήσεις ασφαλείας ως «κρίσιμο ζήτημα, ένα σημείο εκκίνησης για τον τερματισμό του πολέμου» και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένδειξη του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να αποτελέσουν μέρος αυτών των εγγυήσεων.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι εγγυήσεις θα «τυποποιηθούν με κάποιον τρόπο μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή 10 ημέρες», κάτι που μπορεί να αποδειχθεί μεγάλο διάστημα όταν πρόκειται για διπλωματία που εμπλέκει τον Λευκό Οίκο του Τραμπ.

3. Ο Τραμπ πιστεύει ότι είναι πολύ καλός στο να λύνει συγκρούσεις

Η επιθυμία του Αμερικανού προέδρου για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης είναι γνωστή – ποιος μπορεί να ξεχάσει την «Οδό Τραμπ για Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία» που καθιερώθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν αυτόν τον μήνα – και ήταν προφανώς στο μυαλό του κατά τη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο με τον Ζελένσκι.

Ο «ειρηνοποιός-αρχηγός» είπε ότι έχει τερματίσει έξι πολέμους από τότε που έγινε πρόεδρος, με την κυβέρνησή του να ισχυρίζεται ότι βοήθησε να διευθετηθούν οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και Ρουάντας, Καμπότζης και Ταϊλάνδης, Ινδίας και Πακιστάν, Σερβίας και Κοσόβου, καθώς και Αιγύπτου και Αιθιοπίας.

4. Πιθανή ώθηση για την αμερικανική αμυντική βιομηχανία

Η προσέγγιση του Τραμπ σε ξένες κρίσεις συχνά συνοδεύεται από προσπάθειες δημιουργίας οικονομικών ευκαιριών για την αμερικανική βιομηχανία, και η Ουκρανία ίσως δεν αποτελέσει εξαίρεση αν ολοκληρωθεί μια συμφωνία. Ο Ζελένσκι είχε, εξάλλου, στο παρελθόν αναγκαστεί να διαπραγματευτεί με τον Αμερικανό πρόεδρο για τα κρίσιμα ορυκτά της Ουκρανίας στο πλαίσιο του ανταγωνισμού του με την Κίνα.

Τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το τίμημα για την απόκτηση εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ περιλάμβανε τη δέσμευση αγοράς αμερικανικών όπλων αξίας 90 δισ. δολαρίων, κυρίως αεροσκαφών και συστημάτων αεράμυνας.

{https://x.com/Trump_Fact_News/status/1957500401076576352}

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα επένδυαν επίσης στο ουκρανικό πρόγραμμα drones, έναν τομέα στον οποίο η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας. Νωρίτερα, οι Financial Times είχαν αναφέρει ότι η συμφωνία για τα drones άγγιζε τα 50 δισ. δολάρια.

Το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν που διέκοψε τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο

Η Μόσχα απορρίπτει οποιαδήποτε εγγύηση ασφαλείας μέσω του NATO και του μηχανισμού του για τη συλλογική άμυνα, το περίφημο άρθρο 5.

{https://x.com/WhiteHouse/status/1957618145885393162}

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Πούτιν πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ χθες, Δευτέρα 18 Αυγούστου, με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο διακρίνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ με στενούς συνεργάτες του, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.