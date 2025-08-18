Games
Τραμπ: Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία

Τραμπ: Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία
«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο», ξεκαθάρισε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Κυριακή ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι -τον οποίο υποδέχεται αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο- θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Ζελένσκι: «Η ειρήνη να έχει διάρκεια»

Απαράβατος όρος για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, φαίνεται πως είναι οι παραχωρήσεις ουκρανικών εδαφών.

Όπως αναφέρει το BBC, ο Βλάντιμιρ Πούτιν «φλερτάρει» με τις περιοχές: Κριμαία, Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέχρι στιγμής, αρνείται να παραχωρήσει τις συγκεκριμένες περιοχές.

Σε νέες του δηλώσεις, φτάνοντας στις ΗΠΑ, ξεκαθάρισε πως θέλει ο πόλεμος να τελειώσει γρήγορα.

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε μέσω Χ, μεταξύ άλλων.

Σωκράτης Φάμελλος στο Dnews: Πόσο ασφαλείς είμαστε μετά την Αλάσκα;

Σωκράτης Φάμελλος στο Dnews: Πόσο ασφαλείς είμαστε μετά την Αλάσκα;

Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι - Εγγυήσεις ζητά η Ε.Ε.

Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι - Εγγυήσεις ζητά η Ε.Ε.

Ταγκό αλλά χωρίς ντιλ για την Ουκρανία

Ταγκό αλλά χωρίς ντιλ για την Ουκρανία

«Απόβαση» στην Ουάσινγκτον ευρωπαίων ηγετών για την συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

«Απόβαση» στην Ουάσινγκτον ευρωπαίων ηγετών για την συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

