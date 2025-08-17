Games
Τεράστια διαδήλωση στο Τελ Αβίβ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα (εικόνες & βίντεο)

Τεράστια διαδήλωση στο Τελ Αβίβ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα (εικόνες &amp; βίντεο) Φωτογραφία: AP
Πλήθος κόσμου τάχθηκε υπέρ της απελευθέρωσης των ισραηλινών ομήρων στη Γάζα.

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν απόψε στο Τελ Αβίβ για να ζητήσουν από την κυβέρνησή τους μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα η οποία θα εγγυάται την απελευθέρωση των ομήρων, σε μία από τις πιο ογκώδεις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ισραήλ από την αρχή του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο 2023.

«Φέρτε τους πίσω όλους!» , «Σταματήστε τον πόλεμο!», φώναζε το τεράστιο πλήθος που συγκεντρώθηκε σε μια εμβληματική πλατεία του Τελ-Αβίβ, όπου οι οικογένειες συναντώνται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των ανθρώπων τους που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, που οργάνωσε αυτή την ημέρα κινητοποίησης, υπολόγισε σε σχεδόν 500.000 τον αριθμό των διαδηλωτών.

«Απαιτούμε μια συνολική και υλοποιήσιμη συμφωνία, καθώς και το τέλος του πολέμου. Απαιτούμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει, τα παιδιά μας», είπε απευθυνόμενη στο πλήθιος η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του ομήρου Ματάν.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση ουδέποτε πρότεινε μια αληθινή πρωτοβουλία υπέρ μιας συνολικής συμφωνίας και του τερματισμού του πολέμου. Μετέτρεψαν τον πιο δίκαιο πόλεμο σε έναν άχρηστο πόλεμο», κατήγγειλε.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν φωτογραφίες των ομήρων, ισραηλινές σημαίες και κίτρινες σημαίες, χρώμα σύμβολο των ομήρων. «Ειρήνη τώρα», «Φέρτε τον πίσω στο σπίτι», έγραφαν τα πλακάτ κάτω από τις φωτογραφίες των 49 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, 27 από τους οποίους θεωρούνται νεκροί από το στρατό.

{https://x.com/domdyer70/status/1957165908016746800}

Αποκλεισμοί δρόμων, φλεγόμενα ελαστικά και μερικές συμπλοκές με την αστυνομία σηματοδότησαν τη σημερινή ημέρα. Η έκκληση για πανεθνική απεργία αλληλεγγύης δεν βρήκε ωστόσο τελικά μεγάλη ανταπόκριση και η δραστηριότητα παρέμεινε σχετικά ομαλή στο Τελ Αβίβ, όπως και στην Ιερουσαλήμ, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε μια κίνηση ισχυρού συμβολισμού, μια τεράστια ισραηλινή σημαία με τις φωτογραφίες των απαχθέντων ξεδιπλώθηκε το πρωί σ' αυτή την «πλατεία των ομήρων».

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογραμμίζει την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει την επίθεσή της στη λωρίδα της Γάζας για να τελειώνει με τη Χαμάς και για να θέσει υπό τον έλεγχό της ολόκληρο αυτό το πολιορκημένο και σε κατάσταση λιμού παλαιστινιακό έδαφος. Τουλάχιστον 60 Παλαιστίνιοι έχασαν σήμερα τη ζωή τους εκεί, σύμφωνα με την τοπική υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

«Αυτοί που σήμερα ζητουν να μπει τέλος στον πόλεμο χωρίς την ήττα της Χαμάς (...) ενισχύουν τη θέση της Χαμάς και απομακρύνουν την απελευθέρωση των ομήρων μας (...)», κατήγγειλε ο Νετανιάχου στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Αυτό που εξασθενεί περισσότερο τη Χαμάς είναι να βλέπει ότι είμαστε ενωμένοι, ότι υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας», αντέδρασε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ συνεδρίασε σήμερα με τους στρατιωτικούς αξιωματούχους και στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι ο στρατός θα «επικεντρώσει» τις επιχειρήσεις του στην Πόλη της Γάζας, με διακηρυγμένο στόχο να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθεώσει τους ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση αυτού του σχεδίου έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες αντιδράσεις από τις οικογένειες των ομήρων, οι οποίες εξέφρασαν φόβους ότι η επιχείρηση μπορεί να επιφέρει το θάνατο των ανθρώπων τους και έκαναν έκκληση για τις σημερινές διαδηλώσεις.

«Οφείλουμε να σταματήσουμε αυτή τη χωρίς τέλος και τρομακτική πτώση στην άβυσσο. Αυτό πρέπει να σταματήσει», είπε η Νίρα Σαραμπί, σύζυγος του Γιόσι Σαραμπί, το πτώμα του οποίου εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς στη Γάζα.

«Είναι τα τελευταία λεπτά για να σώσουμε τους ομήρους μας που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς εδώ και σχεδόν 700 ημέρες. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική: μια ενιαία συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων σε αντάλλαγμα για το τέλος του πολέμου στη Γάζα», δήλωσε ο Οφίρ Πένσο, καθηγητής της αραβικής γλώσσας, ο οποίος ήταν παρών στη διαδήλωση.

Τα ισραηλινά μέσα ενημερωσης μετέδωσαν απόψε ένα νέο βίντεο ομήρου, που τους δόθηκε από την οικογένειά του. Σ' αυτό το σύντομο βίντεο, ο Ματάν Ζανγκάουκερ, πολύ αδυνατισμένος, απευθύνεται στους οικείους του για να τους πει ότι του λείπουν. Η οικογένειά του εξήγησε πως το βίντεο αυτό γυρίσθηκε από τη Χαμάς, αλλά βρέθηκε από το στρατό.

«Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να τους φέρουμε πίσω (...) Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, αλλά η αλήθεια είναι πως όλος ο λαός του Ισραήλ θέλει οι αδελφοί μας και οι αδελφές μας να επιστρέψουν στο σπίτι», δήλωσε σήμερα το πρωί ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος κάλεσε «τον κόσμο να ασκήσει πίεση στη Χαμάς».

Πολλοί Ισραηλινοί εξέφραζαν ωστόσο το σκεπτικισμό τους για τους στόχους της κινητοποίησης αυτής. «Ασφαλώς είναι καιρός να μπει τέλος στον πόλεμο, όλοι είναι κουρασμένοι (...). Αυτό πρέπει να τελειώσει, αλλά το πώς θα τελειώσει δεν είναι στο χέρι μας, είναι στο χέρι της Χαμάς. Όλες αυτές οι διαδηλώσεις, σε τι χρησιμεύουν; Δεν καταλαβαίνω», σχολίασε στο Γαλλικό πρακτορείο ο Πάτρικ Μενάς, επενδυτής ακινήτων.

