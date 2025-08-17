Tηλεδιάσκεψη Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες: Στο επίκεντρο εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας

Τι ζητά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, η τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των προθύμων» για την Ουκρανία με τησυμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι ενόψει της συνάντησης Ζελένσκι - Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον.

«Η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών την Κυριακή, προσθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης τόνισε ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία.

«Τόνισα ότι για να επέλθει η ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τόνισε πως: «Η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές. Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις».

Ζητά εγγυήσεις ο Ουκρανός πρόεδρος

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας πίεσε για μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το πώς θα μοιάζουν οι «εγγυήσεις ασφάλειας» για την Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, κατά τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε νωρίτερα στις Βρυξέλλες.

«Αυτό που είπε ο Πρόεδρος Τραμπ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας είναι πολύ πιο σημαντικό για μένα από τη γνώμη του Ρώσου προέδρου. Ο Πούτιν δε θα μας δώσει καμία εγγύηση ασφάλειας», δήλωσε ο Ζελένσκι μαζί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Ουκρανός ηγέτης συνέχισε αναφέροντας διάφορα άγνωστα στοιχεία σχετικά με την πιθανή συμφωνία, όπως «αν θα υπάρχουν «στρατεύματα στο έδαφος», αν θα υπάρχει προστασία όπως σε άλλες χώρες, στον αέρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ».

«Θέλουμε πραγματικά να λάβουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, προκειμένου να κατανοήσουμε τι είναι οι εγγυήσεις ασφάλειας», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε αργότερα τη φον ντερ Λάιεν για την υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία μετά τη συνέντευξη Τύπου.

«Συμφωνήσαμε για την αναγκαιότητα κατάπαυσης του πυρός για την ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών, για αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και για τη συνέχιση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, προκειμένου να περιοριστεί το μελλοντικό δυναμικό της», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Τι θα τεθεί επί τάπητος στην αυριανή συνάντηση

Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, τα εδαφικά ζήτημα και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν αύριο στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται η δημόσια τηλεόραση ARD.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ARD, ο Φρίντριχ Μερτς θα φθάσει στον Λευκό Οίκο το μεσημέρι της Δευτέρας και η πτήση της επιστροφής του έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 ή 18:00 (τοπική ώρα).

Αρχικά, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνομιλήσει κατ' ιδίαν με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα ακολουθήσουν οι διευρυμένες συνομιλίες με τους ευρωπαίους ηγέτες.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από την πλευρά του δήλωσε ότι το ταξίδι του καγκελάριου Μερτς στην Ουάσιγκτον καταδεικνύει πόσο σοβαρά λαμβάνει η γερμανική κυβέρνηση υπ' όψιν τις προσπάθειες για μια ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία. «Η Γερμανία αναλαμβάνει εδώ συνειδητά ηγετικό ρόλο. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμες ημέρες διαπραγματεύσεων και θα διαθέσουμε όλο το βάρος της εξωτερικής πολιτικής μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα είναι μια καλή εβδομάδα για την Ουκρανία. Δεν θα αφήσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι μόνο του σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι των διαπραγματεύσεων, αλλά θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο μαζί του», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ νωρίτερα σήμερα, λίγο πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Ασία.

Την συμμετοχή του καγκελάριου στις αυριανές συνομιλίες στον Λευκό Οίκο χαιρέτισε και ο ειδικός της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για θέματα εξωτερικής πολιτικής Νόρμοερτ Ρέτγκεν: «Αυτό δείχνει την αλληλεγγύη τους προς την Ουκρανία και τον πρόεδρό της. Οι αρχηγοί κυβερνήσεων και κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαίως θεωρούν εξαιρετικά σημαντική την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι», δήλωσε ο κ. Ρέτγκεν στην «Rheinische Post».