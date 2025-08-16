Games
Θέση για τον πόλεμο στην Ουκρανία πήρε η Μελάνια - Όσα έγραψε στον Πούτιν

Θέση για τον πόλεμο στην Ουκρανία πήρε η Μελάνια - Όσα έγραψε στον Πούτιν Φωτογραφία: AP
Τι αναφέρει στην επιστολή η Πρώτη Κυρία.

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ,έγραψε μια «επιστολή ειρήνης» στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία του λέει ότι «είναι καιρός» να προστατευθούν τα παιδιά και οι μελλοντικές γενιές σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News Digital.

Την επιστολή παρέδωσε ο Πρόεδρος Τραμπ προσωπικά στον Ρώσο ηγέτη πριν από τη σύνοδο κορυφής τους στην Αλάσκα.

Η επιστολή

«Αγαπητέ Πρόεδρε Πούτιν», ξεκινά η επιστολή της πρώτης κυρίας.

«Κάθε παιδί έχει τα ίδια ήσυχα όνειρα στην καρδιά του, είτε γεννήθηκε τυχαία στην επαρχία μιας χώρας είτε σε ένα μεγαλοπρεπές αστικό κέντρο. Ονειρεύονται την αγάπη, τις δυνατότητες και την ασφάλεια από τον κίνδυνο. Ως γονείς, είναι καθήκον μας να καλλιεργούμε την ελπίδα της επόμενης γενιάς», συνεχίζει η επιστολή. «Ως ηγέτες, η ευθύνη να στηρίζουμε τα παιδιά μας εκτείνεται πέρα από την άνεση των λίγων. Αναμφισβήτητα, πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο γεμάτο αξιοπρέπεια για όλους, ώστε κάθε ψυχή να ξυπνάει με ειρήνη και το μέλλον να είναι απόλυτα προστατευμένο», γράφει η επιστολή. «Μια απλή αλλά βαθιά έννοια, κύριε Πούτιν, όπως σίγουρα συμφωνείτε, είναι ότι οι απόγονοι κάθε γενιάς ξεκινούν τη ζωή τους με αγνότητα, μια αθωότητα που υπερβαίνει τη γεωγραφία, την κυβέρνηση και την ιδεολογία».

Αμέσως μετά την παραλαβή της επιστολής, ο Πούτιν την διάβασε ενώ οι αμερικανικές και ρωσικές αντιπροσωπείες παρακολουθούσαν.

Η πρώτη κυρία συνέχισε λέγοντας ότι «στον σημερινό κόσμο, ορισμένα παιδιά αναγκάζονται να κρύβουν το γέλιο τους, ατάραχα από τη σκοτεινιά που τα περιβάλλει μια σιωπηλή αντίσταση ενάντια στις δυνάμεις που ενδέχεται να καταστρέψουν το μέλλον τους. Κύριε Πούτιν, μπορείτε να επαναφέρετε μόνος σας το μελωδικό γέλιο τους. Προστατεύοντας την αθωότητα αυτών των παιδιών, θα κάνετε κάτι περισσότερο από το να υπηρετήσετε μόνο τη Ρωσία θα υπηρετήσετε την ίδια την ανθρωπότητα. Μια τόσο τολμηρή ιδέα υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη διαίρεση, και εσείς, κύριε Πούτιν, είστε ο κατάλληλος για να υλοποιήσετε αυτό το όραμα με ένα μόνο άγγιγμα της πένας σας σήμερα», έγραψε. «Είναι καιρός».

Η «επιστολή ειρήνης» της κυρίας Τραμπ γράφτηκε πριν από την ιστορική συνάντηση του συζύγου της με τον Πούτιν στην Άνκορατζ της Αλάσκας, την Παρασκευή.

