Τι έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Οσα αναφέρουν οι Financial Times.

Την ώρα που η επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στην Ελλάδα κατέληξε σε συμφωνία επτά σημείων γύρω από το Ενεργειακό, το Ουκρανικό, την Άμυνα και την Κυβερνοασφάλεια, ο Πούτιν στρέφεται εκ νέου στην Κίνα για να «κλειδώσει» την ενεργειακή ασφάλεια της Ρωσίας, μέσω του αγωγού Power of Siberia 2 (PS2).

Όπως αναφέρει το Skynews, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times ο αγωγός θα μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως και είναι η μόνη πραγματική ελπίδα της Ρωσίας να αντισταθμίσει μέρος των χαμένων εξαγωγών της προς την Ευρώπη.

Η Ρωσία και η Κίνα υπέγραψαν για πρώτη φορά συμφωνία για τον PS2 το 2014, αλλά σταμάτησε για χρόνια πριν αποκτήσει επείγουσα σημασία μετά την ολοκληρωτική εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία το 2022.

Τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πούτιν στην Κίνα, υπέγραψε ένα «μνημόνιο κατασκευής» με τον Σι Τζιπίνγκ. Έκτοτε, λέγεται ότι οι μηχανικοί της Gazprom ξεκίνησαν αμέσως τις εργασίες για τα σχέδια.

Τότε, οι μηχανικοί πιθανότατα εκτελούσαν το στάδιο του σχεδιασμού της μηχανικής, το οποίο περιλαμβάνει την παραγωγή «εκατοντάδων τόμων» τεχνικής τεκμηρίωσης, δήλωσε ο Sergey Vakulenko, ανώτερος συνεργάτης στο Carnegie Endowment for International Peace και πρώην επικεφαλής στρατηγικής στην Gazprom Neft, το τμήμα πετρελαίου της Gazprom.

Η διεξαγωγή τέτοιων μελετών ήταν δαπανηρή και, σύμφωνα με τον Vakulenko, θα μπορούσε να ανέλθει στο 5% του συνολικού κόστους για ένα έργο αυτής της κλίμακας. Ένα ανώτερο στέλεχος ενέργειας της Ρωσίας δήλωσε στους FT ότι το κόστος μπορεί να φτάσει έως και το 10% του συνολικού κόστους.

«Τέτοιες δαπάνες είναι ασυνήθιστες, εκτός εάν υπάρχει ισχυρή πεποίθηση ότι τα χρήματα δαπανώνται σωστά και ότι η επένδυση είναι ασφαλής», δήλωσε το στέλεχος, αναφερόμενο στο στάδιο του σχεδιασμού, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν αποκαλύπτεται.

Ο Βακουλένκο και ο Ρόναλντ Σμιθ, ιδρυτές της Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners, και μακροχρόνιος αναλυτής της ρωσικής αγοράς ενέργειας, εκτιμούν το ανώτατο όριο σε περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και οι δύο σημειώνουν ότι το τελικό ποσό θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο. Άλλες αναφορές έχουν υποδείξει ένα πολύ μικρότερο ποσό.

Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν κάνει λίγα δημόσια σχόλια για τον αγωγό, παρά το γεγονός ότι ο Σι υπέγραψε το τελευταίο μνημόνιο, γεγονός που οδήγησε ορισμένους παρατηρητές να αμφιβάλλουν ότι πραγματικά προχωρά.

Είναι ακόμη κάθε άλλο παρά εγγυημένο. Ένας λόγος για τη συνεχιζόμενη ώθηση της Gazprom, δήλωσε ένας Ρώσος σύμβουλος ενέργειας, ήταν ότι η εταιρεία είχε τμήματα έργων που «είτε πρέπει να κλείσουν είτε να τους δοθεί κάτι για να εργαστούν». «Και τι άλλο υπάρχει;» ρώτησε.

Η Gazprom πίστευε σαφώς ότι η Κίνα θα συμφωνούσε τελικά, είπε. «Θα εξακολουθεί να είναι το φθηνότερο φυσικό αέριο για αυτούς [τους Κινέζους] - γι' αυτό η Gazprom είναι πρόθυμη να επενδύσει σοβαρά χρήματα και δεν νομίζω ότι κάνουν τρομερό λάθος».

Οι παραδόσεις στην Κίνα μέσω του αγωγού πιθανότατα θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2030

Η Ρωσία έχει συντάξει έγγραφα για διάφορα τμήματα του αγωγού κατά τη μακρά ιστορία του έργου. Ωστόσο, τα νέα σχέδια θα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη μηχανική μελέτη για ολόκληρη τη γραμμή. Το έργο αναμένεται να εκτείνεται σε 6.700 χιλιόμετρα, διασχίζοντας 2.700 χιλιόμετρα τη Ρωσία ξεκινώντας από τα βόρεια πεδία φυσικού αερίου Γιαμάλ της χώρας και περίπου 1.000 χιλιόμετρα μέσω της Μογγολίας και καταλήγοντας στην Κίνα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Gazprom, Αλεξέι Μίλερ, επιβεβαίωσε την έναρξη των εργασιών σε ένα μικρό τμήμα 410 χιλιομέτρων του αγωγού στη Σιβηρία, το οποίο η Μόσχα αποφάσισε να κατασκευάσει ανεξάρτητα από την απόφαση της Κίνας, στο πλαίσιο των εγχώριων προσπαθειών για τη βελτίωση του περιφερειακού εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

«Η Gazprom κατασκευάζει τμήματα αυτού που μπορεί τελικά να γίνει μέρος του PS2 εάν προχωρήσει, αλλά θα εξυπηρετήσει τις τοπικές αγορές εάν δεν προχωρήσει», δήλωσε ο Σμιθ.

Ο Μίλερ συναντήθηκε τον Σεπτέμβριο με τον επικεφαλής του βασικού κατασκευαστή σωλήνων της Ρωσίας, της United Metallurgical Company, για να συζητήσουν τις «παραδόσεις σωλήνων για μεγάλα επενδυτικά έργα». Ωστόσο, το νέο έργο δεν σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία PS2 με κρίσιμους όρους, όπως η τιμή και οι όροι προμήθειας.

Αυτά τα ζητήματα αποτελούν επίμονα εμπόδια, αλλά ο αγωγός αντιπροσωπεύει ολοένα και περισσότερο μια κρίσιμη σανίδα σωτηρίας για την Gazprom και τη ρωσική κυβέρνηση.

Τα πεδία Yamal, από όπου ξεκινά το PS2, προμήθευαν την Ευρώπη, και ο νέος αγωγός είναι η μόνη τους ευκαιρία να αντισταθμίσουν την απώλεια εσόδων. Αλλά ακόμη και αν λανσαριζόταν το PS2, οι συνολικές εξαγωγές αγωγών της Ρωσίας προς την Κίνα θα ανέρχονταν μόνο περίπου στο ήμισυ των προμηθειών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη πριν από τον πόλεμο πλήρους κλίμακας.

Οι ετήσιες πωλήσεις φυσικού αερίου της Ρωσίας στην Ευρώπη μειώθηκαν στα 51,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2024, περίπου το ένα τρίτο των προπολεμικών επιπέδων, με περαιτέρω μείωση να αναμένεται φέτος.

Η Κίνα δε βιάζεται να κατασκευάσει τον αγωγό. Η Ρωσία προμηθεύει το Πεκίνο μέσω του πολύ μικρότερου αγωγού «Η Δύναμη της Σιβηρίας», ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία το 2019.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν τον Σεπτέμβριο να αυξήσουν τις παραδόσεις από 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως σε 44 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, αν και δεν είναι σαφές πώς σκοπεύει η Gazprom να χρηματοδοτήσει το έργο.

Αφού κατέγραψε την πρώτη της ζημία μετά από 25 χρόνια το 2023, τα καθαρά κέρδη της κρατικής εταιρείας ανέκαμψαν στα 1,3 τρισεκατομμύρια ρουπίες πέρυσι, αλλά το χρέος της Gazprom είναι πάνω από τέσσερις φορές αυτό το ποσό, φτάνοντας συνολικά τα 5,7 τρισεκατομμύρια ρουπίες (71 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η Κίνα προετοιμάζει την αγορά ομολόγων της για να ανοίξει την πόρτα σε ρωσικές ενεργειακές εταιρείες. Τον Σεπτέμβριο, ο κινεζικός οίκος αξιολόγησης CSCI Pengyuan χορήγησε στην Gazprom, μαζί με άλλες ρωσικές μεγάλες εταιρείες ενέργειας, αξιολόγηση τριπλού ΑΑΑ, ανοίγοντας το δρόμο για την έκδοση ομολόγων.

Ωστόσο, η προσέγγιση του Πεκίνου ήταν προσεκτική. Όταν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έκαναν αναφορές για μια «ιστορική συμφωνία» για το PS2 τον Σεπτέμβριο, η συμφωνία αναφέρθηκε ελάχιστα στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης...

Υπενθυμίζεται ότι Ελλάδα και Ουκρανία με τις... ευλογίες των ΗΠΑ συμφώνησαν επί των εξής θεμάτων:

1.Τα μέρη υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός ως πρώτο βήμα για την έναρξη μιας γνήσιας ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία θα διασφαλίσει μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

2.Τα μέρη τονίζουν τη σημασία παροχής στην Ουκρανία αξιόπιστων και ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας - οι οποίες θα αποτρέψουν αποτελεσματικά κάθε επανάληψη ένοπλης επίθεσης- μέσω της ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να υποστηρίξει την Ουκρανία στην αμετάκλητη πορεία της προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της μελλοντικής ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέρη θα ενισχύσουν τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων κοινών έργων.

3. Τα μέρη υπογραμμίζουν τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας και του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας που έχουν υποστεί ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις. Η Ελλάδα εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει με τεχνογνωσία και πόρους στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ουκρανίας.

4. Τα μέρη συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs), στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές.

5. Αμφότερες οι πλευρές αναγνώρισαν τη σημασία της κυβερνοασφάλειας και συμφώνησαν στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων υποδομών και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και υβριδικών απειλών που στοχεύουν αμφότερα τα έθνη.

6. Τα μέρη εξέφρασαν την κοινή τους δέσμευση να υποστηρίξουν τις διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της επιστροφής των παιδιών της Ουκρανίας που έχουν παράνομα απαχθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία, καθώς και για την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

7. Τα μέρη τόνισαν την ανάγκη διατήρησης πολυεπίπεδης πίεσης επί της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως ότου αυτή αποσυρθεί πλήρως από τα ουκρανικά εδάφη, συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και λογοδοτήσει για τις παραβιάσεις που έχει διαπράξει· συμφώνησαν δε να συντονίσουν, όπου είναι σκόπιμο, την πολιτική κυρώσεων προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον βαθύ σεβασμό του για το σθένος του ουκρανικού λαού και την εκτίμησή του για την εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας. Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και την Ελλάδα για τη συνεπή υποστήριξή τους στην κυριαρχία της Ουκρανίας και για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική, πολιτική και αμυντική συνδρομή.