Θα καταφέρει ο Τραμπ να φέρει στο ίδιο τραπέζι Πούτιν - Ζελένσκι; - Ανάλυση CNN

Θα καταφέρει ο Τραμπ να φέρει στο ίδιο τραπέζι Πούτιν - Ζελένσκι; - Ανάλυση CNN
Οι προϋποθέσεις μιας πιθανής συνάντησης των τριών προέδρων.

Μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκδήλωσε την πρόθεσή του να οργανώσει μια ιστορική τριμερή συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχοντας ως απώτερο σκοπό μια πιθανή πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, όπως αναδεικνύει ανάλυση του CNN, το Κρεμλίνο «βλέπει» επιφυλακτικά την πρωτοβουλία αυτή και αμφισβητεί εκ των προτέρων τη σημασία της, θεωρώντας την πιθανώς περισσότερο επικοινωνιακό θέαμα παρά ουσιαστική κίνηση. Ρώσος δημοσιογράφος που μίλησε ανώνυμα τόνισε ότι μια τέτοια σύνοδος θα μπορούσε να περιοριστεί σε απλή φωτογραφία, χωρίς πραγματική επίδραση στις διαπραγματεύσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει περάσει μεγάλο μέρος των τελευταίων τριών ετών αρνούμενος τη νομιμότητα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως ηγέτη της Ουκρανίας. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βγήκε από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα υποσχόμενος μια μελλοντική τριμερή συνάντηση ενώ το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι το θέμα συζητήθηκε.

Πέρυσι, ο Πούτιν επικεντρώθηκε στην ακύρωση των προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία στο τέλος της πενταετούς θητείας του Ζελένσκι. Σύμφωνα με τον ουκρανικό νόμο, δεν μπορούν να διεξαχθούν εκλογές κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού νόμου, τον οποίο η Ουκρανία επέβαλε μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Μια εβδομάδα πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, ο Ρώσος ηγέτης υποστήριξε ότι «δεν έχει τίποτα εναντίον» της συνάντησης με τον Ζελένσκι, αλλά «πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για αυτό».

Οι προϋποθέσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τη συμφωνία της Ουκρανίας να διεξαγάγει εκλογές πριν από την υπογραφή ειρηνευτικής συνθήκης. Πρόκειται για μια προσπάθεια να μειωθεί ο Ζελένσκι σε διαπραγματευτικό χαρτί.

Οι όροι του Πούτιν

Ο πρώην Ρώσος διπλωμάτης Μπόρις Μποντάρεφ λέει ότι ο Πούτιν θα πραγματοποιήσει τη συνάντηση αν πιστεύει ότι θα επιτύχει την ειρήνη με τους δικούς του όρους. «Σε αντίθεση με τον Τραμπ και την Ευρώπη, ο Πούτιν ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα, όχι για μια παράσταση χωρίς αποτέλεσμα», δήλωσε στο CNN σε γραπτά σχόλια.

«Τη στιγμή που ο Ζελένσκι θα παραδοθεί, θα είναι και πάλι απολύτως νόμιμος», δήλωσε ο Μποντάρεφ.

Τι ζητά ο Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας πρέπει να ενισχυθούν αν δεν πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

«Στη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Τραμπ, είπα ότι οι κυρώσεις πρέπει να ενισχυθούν αν δεν πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση ή αν η Ρωσία προσπαθήσει να αποφύγει μια ειλικρινή λήξη του πολέμου. Οι κυρώσεις είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Πώς θα κινηθεί ο Τραμπ

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ έθεσε το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, μετά τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής με τον Ρώσο ηγέτη, από την οποία ο Ζελένσκι είχε αποκλειστεί. Ωστόσο, ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του Κρεμλίνου φάνηκε αργότερα απορρίπτει αυτή την ιδέα.

Ο Ουκρανός ηγέτης είπε, επίσης, ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια της χώρας του πρέπει να «εγγυηθεί», με τη συμμετοχή τόσο της Ευρώπης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για την Ουκρανία πρέπει να συζητηθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και κανένα θέμα, ιδίως τα εδαφικά, δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία», τόνισε.

Θα καταφέρει άραγε ο Τραμπ να φέρει στο ίδιο τραπέζι Πούτιν και Ζελένσκι προκειμένου να διαπραγματευτούν την… ειρήνη;

