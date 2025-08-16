Στην «αντεπίθεση» η ΕΕ: Οι πρώτες κινήσεις μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

Ο Τραμπ και Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία μιας ώρας μετά τη συνάντηση κορυφής με Πούτιν. «Ο κόσμος είναι ασφαλέστερος σήμερα» λέει ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συντάξει κοινό ανακοινωθέν αφού αξιολόγησαν τις πληροφορίες που τους έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα και άκουσαν τις απόψεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Η συζήτηση μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών που αξιολόγησαν τις πληροφορίες που έδωσε ο Πρόεδρος Τραμπ και τα αποτελέσματα της συνόδου στην Αλάσκα ολοκληρώθηκε», έγραψε ο Τουσκ με ανάρτηση στο X.

«Μαζί με τον (Γάλλο πρόεδρο) Εμανουέλ Μακρόν, τον (Γερμανό καγκελάριο) Φρίντριχ Μερτς (τον Βρετανό πρωθυπουργό) Κιρ Στάρμερ και την (Ιταλίδα πρωθυπουργό) Τζόρτζια Μελόνι ακούσαμε τις απόψεις του (Ουκρανού προέδρου) Βολοντίμιρ Ζελένσκι και προετοιμάσαμε ένα κοινό ανακοινωθέν», συμπλήρωσε.

Ο Τουσκ δεν είπε πότε θα δοθεί στη δημοσιότητα αυτό το ανακοινωθέν.

Ο Τραμπ είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι και στη συνέχεια συνομίλησε με ηγέτες του NATO μετά την σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Με «προσοχή» αντέδρασε η γερμανική κυβέρνηση στο αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλάντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, το dpa αναφέρει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενημερωνόταν συνεχώς για την εξέλιξη των συνομιλιών και οι συνεργάτες του βρίσκονταν σε διαρκή επικοινωνία με τους συμμάχους. Οι ίδιες πηγές υπενθύμισαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε υποσχεθεί να ενημερώσει άμεσα τους ευρωπαίους εταίρους, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε θα γίνει η ενημέρωση.

Αναφερόμενος στην συνάντηση της Αλάσκας πάντως ο πρώην επικεφαλής της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ εξέφρασε την απογοήτευσή του. «Ο Πούτιν πήρε το κόκκινο χαλί του με τον Τραμπ, ο Τραμπ δεν πήρε τίποτα. Όπως το φοβόμασταν, δεν θα υπάρξει εκεχειρία ούτε ειρήνη. Καμία πραγματική πρόοδος - σαφώς 1-0 για τον Πούτιν - όχι νέες κυρώσεις. Για τους Ουκρανούς: τίποτα. Για την Ευρώπη: βαθιά απογοήτευση», έγραψε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Γερμανός διπλωμάτης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους σήμερα το πρωί μετά την συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία διήρκεσε μια ώρα και σε αυτήν μετείχαν κι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, όπως και ο γενικός γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, συμμετείχε σήμερα το πρωί σε δύο σημαντικές τηλεδιασκέψεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρώτη αφορούσε συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Η Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαίωσε ότι ο Στάρμερ έλαβε μέρος σε αυτήν τη συζήτηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το περιεχόμενο, αλλά αναμένεται να υπάρξουν νεότερα αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, όμως, ήταν η δεύτερη τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε, με παρόμοια σύνθεση- τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες- αλλά χωρίς τη συμμετοχή του προέδρου Τραμπ. Εκτιμάται ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν όχι μόνο το πώς θα τοποθετηθούν σχετικά με τη σύνοδο στην Αλάσκα το προηγούμενο βράδυ, αλλά και πώς θα αξιολογήσουν την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα με τον Τραμπ.

Η Ρωσία πρέπει να αντιμετωπίσει μεγαλύτερη πίεση όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρτ Έιντε σε δημοσιογράφους στο Όσλο ύστερα από τη συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία, και ακόμη και να την αυξήσουμε, να δώσουμε το σαφές μήνυμα στη Ρωσία ότι θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα (για την εισβολή της στην Ουκρανία)», σημείωσε ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στο Όσλο.

Οι συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν έδειξαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν επιζητεί την ειρήνη και θέλει να αποδυναμώσει την ενότητα της Δύσης, δήλωσε παράλληλα νωρίτερα σήμερα η υπουργός Άμυνας της Τσεχίας Γιάνα Τσερνοσοβά.

«Οι συνομιλίες Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα δεν έφεραν σημαντική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά επιβεβαίωσαν ότι ο Πούτιν δεν επιζητεί την ειρήνη, παρά μάλλον μια ευκαιρία να αποδυναμώσει την ενότητα της Δύσης και να διαδώσει την προπαγάνδα του», σημείωσε η ίδια σε ανάρτησή της στο X, στην οποία πρόσθεσε ότι η Δύση πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία.

Σε άλλη γραμμή ο Ούγγρος πρωθυπουργός

Ο κόσμος είναι ένα ασφαλέστερο μέρος μετά τη συνάντηση κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, δήλωσε σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν.

«Για χρόνια, βλέπαμε τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις να εξαλείφουν το πλαίσιο της συνεργασίας τους και να στέλνουν η μία στην άλλη μηνύματα», σημείωσε ο Ορμπάν σε ανάρτησή του στο Facebook. «Αυτό τελείωσε τώρα. Ο κόσμος είναι ασφαλέστερος σήμερα από ό,τι ήταν χθες», υπογράμμισε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Πάντως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ύστερα από την συνάντηση που είχε στην Αλάσκα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον ενημέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα για τα «βασικά σημεία» της συνομιλίας που είχε με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

«Τη Δευτέρα θα συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουμε για το σύνολο των λεπτομερειών ώστε να δοθεί τέλος στην αιματοχυσία και τον πόλεμο», σημείωσε ο Ζελένσκι.

«Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να υπάρξει εμπλοκή των Ευρωπαίων σε κάθε στάδιο προκειμένου να παρασχεθούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, στο πλευρό των ΗΠΑ», συνέχισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι μίλησε περίπου μία ώρα τηλεφωνικώς με τον Τραμπ, προτού συμμετάσχουν στη συνομιλία αυτή Ευρωπαίοι ηγέτες.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε εξάλλου την επιθυμία του για τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης κορυφής με τον Τραμπ και τον Πούτιν, όπως είχε προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είναι σημαντικό η δύναμη της Αμερικής να έχει επίδραση στην εξέλιξη της κατάστασης», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για «θετικά σημάδια που προέρχονται από την αμερικανική πλευρά» για να παρασχεθούν στο Κίεβο εγγυήσεις ασφαλείας.