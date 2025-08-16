Το τηλεφώνημα Τραμπ σε Ζελένσκι, ΕΕ, ΝΑΤΟ: Πώς «είδαν» τα ΜΜΕ τη συνάντηση με Πούτιν

Η αποτίμηση της συνόδου του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του. Οι πρώτες αντιδράσεις.

Με «προσοχή» αντέδρασε η γερμανική κυβέρνηση στο αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλάντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, το dpa αναφέρει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενημερωνόταν συνεχώς για την εξέλιξη των συνομιλιών και οι συνεργάτες του βρίσκονταν σε διαρκή επικοινωνία με τους συμμάχους. Οι ίδιες πηγές υπενθύμισαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε υποσχεθεί να ενημερώσει άμεσα τους ευρωπαίους εταίρους, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε θα γίνει η ενημέρωση.

Αναφερόμενος στην συνάντηση της Αλάσκας πάντως ο πρώην επικεφαλής της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ εξέφρασε την απογοήτευσή του. «Ο Πούτιν πήρε το κόκκινο χαλί του με τον Τραμπ, ο Τραμπ δεν πήρε τίποτα. Όπως το φοβόμασταν, δεν θα υπάρξει εκεχειρία ούτε ειρήνη. Καμία πραγματική πρόοδος - σαφώς 1-0 για τον Πούτιν - όχι νέες κυρώσεις. Για τους Ουκρανούς: τίποτα. Για την Ευρώπη: βαθιά απογοήτευση», έγραψε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Γερμανός διπλωμάτης.

Ως «μαύρη Παρασκευή» περιέγραψε την χθεσινή ημέρα και την συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα ο αρμόδιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει εκεχειρία ή σοβαρές συνέπειες».

«Αντ' αυτού, υπήρξε πρόσκληση για τον (Ντόναλντ) Τραμπ στη Μόσχα. Αυτό έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με το σκάνδαλο γύρω από την υποδοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο», δήλωσε ο κ. Κιζεβέτερ πριν από λίγη ώρα στο πρωινό μαγκαζίνο του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD και υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για διαπραγματεύσεις», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για μια ισχυρότερη εμπλοκή των ΗΠΑ στην Ουκρανία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέτρεψε στον ρώσο ηγέτη να εμφανιστεί στη διεθνή σκηνή «ως ίσος», σχολίασε ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός και πρόσθεσε: «Φαίνεται αποκατεστημένος ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται. Οι Ευρωπαίοι πρέπει τώρα να αυξήσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και να επιστρέψουν τα παγωμένα στην Δύση ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ουκρανία».

Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι, ΕΕ και ηγέτες του ΝΑΤΟ

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια συνομίλησε με ηγέτες του NATO μετά την συνάντησή του κορυφής με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικώς με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει για τη συνάντησή του στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε παράλληλα σήμερα εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Πώς «είδαν» τα ΜΜΕ τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν

Τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «βλέπει» ο γερμανικός Τύπος ως κερδισμένο από την συνάντηση κορυφής της Αλάσκας. Τα ΜΜΕ κάνουν λόγο για «θρίαμβο» της ρωσικής πλευράς, για απογοήτευση στην Ουκρανία και την Ευρώπη η οποία περιορίστηκε σε ρόλο θεατή.

«Σχεδόν κανείς δεν περίμενε ότι θα κηρυσσόταν στην Αλάσκα μια εκεχειρία για την Ουκρανία. Αλλά η συμπεριφορά του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν δεν ανταποκρίθηκε ούτε καν στις χαμηλότερες προσδοκίες», αναφέρει η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD σε ανάλυσή της και κάνει λόγο για «πολύ θόρυβο για το τίποτα». «Η εμφάνιση ήταν μια γιορτή για τον Πούτιν. Ο Τραμπ του έστρωσε το κόκκινο χαλί μπροστά σε όλον τον κόσμο. Έφερε τον άνθρωπο, για τον οποίο υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης, στην παγκόσμια σκηνή (…) ο Πούτιν απόλαυσε την εμφάνιση με ένα χαμόγελο θριάμβου», αναφέρει το ARD και υποστηρίζει ότι «ο Τραμπ έπεσε στην παγίδα του Πούτιν», καθώς δεν υπήρξε εκεχειρία ή κάποια συμφωνία ή άλλο ορατό αποτέλεσμα το οποίο θα δικαιολογούσε αυτή την συμβολική εμφάνιση. «Ο Πούτιν υπαινίχθηκε την προθυμία του να διαπραγματευτεί ακριβώς τη στιγμή που ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι επρόκειτο να επιβάλουν νέες κυρώσεις. Ο πρώην πράκτορας πληροφοριών Πούτιν ταπείνωσε δημόσια τον αυτοαποκαλούμενο "πράκτορα συμφωνιών" Τραμπ. Κανείς πιθανότατα δεν θα θελήσει να τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο υποτίθεται ότι ονειρεύεται ο Τραμπ, την επόμενη μέρα της συνόδου κορυφής», αναφέρεται στο σχόλιο του ARD και επισημαίνεται ότι την ίδια ώρα στην Ουκρανία υπάρχει απογοήτευση, αφού οι επιθέσεις συνεχίζονται και «ο επιτιθέμενος εμφανίστηκε χαρούμενος στην σκηνή» με τον αμερικανό πρόεδρο. «Οι Ευρωπαίοι είναι απλώς θεατές. Οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις μιλούν για την Ευρώπη, και οι Ευρωπαίοι μένουν απέξω και μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο από την τηλεόραση (…) Πότε θα αναδυθεί μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική πρωτοβουλία; Ποιος μπορεί και θέλει να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν; Αυτό σίγουρα θα ήταν ένα καθήκον για τις μεγάλες δυνάμεις Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα πρέπει να κάνει πολλά τηλεφωνήματα», επισημαίνεται στην ανάλυση.

«Ο Τραμπ υποχωρεί, ο Πούτιν θριαμβεύει, ο Ζελένσκι τρέμει», γράφει το περιοδικό Der Spiegel σε σχόλιό του, επισημαίνοντας ότι «ο επικεφαλής του Κρεμλίνου μπορεί να χαίρεται, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσποιείται ότι όλα πήγαν καλά». Ο Ντόναλντ Τραμπ, «ο "διαπραγματευτής", επέστρεψε σπίτι του χωρίς συμφωνία - παρόλο που κυριολεκτικά έστρωσε το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν στην Αλάσκα. Αυτό μετράει ως αποτυχία; Για τον Πούτιν, ήταν σίγουρα μια νίκη σε όλους τους τομείς», αναφέρει το περιοδικό.

Η Handelsblatt σε ανάλυσή της κάνει λόγο για «αποτυχία στην Αλάσκα» και «συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα, η οποία ασκεί πίεση στην Ευρώπη». Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα «έληξε άδοξα. Η στενή συμμαχία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν εμβαθύνει την διατλαντική αποξένωση», σχολιάζει η οικονομική εφημερίδα και σημειώνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «άφησε σε μεγάλο βαθμό τον Ρώσο ηγέτη να κάνει ό,τι ήθελε μπροστά στον φακό», ενώ «υποδέχθηκε τον πολέμαρχο συνοδεία μαχητικών, με κόκκινο χαλί, χαμόγελα και χειροκροτήματα».

«Κάτι δεν πήγε καλά στο παρασκήνιο», γράφει η BILD και αναφέρεται σε μια «παράσταση χωρίς αποτελέσματα», ενώ ο ειδησεογραφικός σταθμός n-tv σχολιάζει ότι «αυτό που πέτυχε ο Τραμπ είναι ότι ο Πούτιν επέστρεψε προσωπικά στην παγκόσμια σκηνή, στο ίδιο επίπεδο με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του πιο σημαντικού κράτους στο ΝΑΤΟ διαπραγματεύεται μαζί του. Ο Πούτιν, ο εγκληματίας πολέμου που κατηγορήθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, δέχθηκε κολακείες σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση».