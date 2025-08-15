ΟΗΕ: Τουλάχιστον 1.760 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τα τέλη Μαΐου στη Γάζα

Σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Τουλάχιστον 1.760 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τα τέλη Μαΐου στη Λωρίδα της Γάζας, οι περισσότεροι από πυρά του ισραηλινού στρατού, την ώρα που αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε σήμερα το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα, τον Μαχμούντ Μπασάλ, 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σήμερα σε ισραηλινές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα, εκ των οποίων 12 που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια.

Μεταξύ 27ης Μαΐου και 13ης Αυγούστου, το Γραφείο "κατέγραψε τουλάχιστον 1.760 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν αναζητώντας βοήθεια: 994 κοντά σε εγκαταστάσεις του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας (GHF, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ) και 766 κατά μήκος των διαδρομών που ακολουθούν οι αυτοκινητοπομπές που μεταφέρουν προμήθειες", αναφέρει ανακοίνωση.

«Οι φόνοι αυτοί, στην πλειονότητά τους, διαπράχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό», εκτιμά η υπηρεσία του ΟΗΕ η οποία «γνωρίζει για την παρουσία άλλων ένοπλων στοιχείων στις ίδιες περιοχές», αλλά αναφέρει ότι «δεν έχει πληροφορίες που να υποδεικνύουν την εμπλοκή τους σε αυτούς τους φόνους».

Ο νέος αυτός απολογισμός αντιπροσωπεύει μια αύξηση αρκετών εκατοντάδων θυμάτων σε διάστημα δύο εβδομάδων σε σχέση με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοινώθηκε την 1η Αυγούστου από το ίδιο Γραφείο του ΟΗΕ, το οποίο έκανε λόγο για τουλάχιστον 1.373 Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν υπό τις ίδιες συνθήκες.