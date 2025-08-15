Games
Πέθανε η μητέρα του Τζεφ Μπέζος - Το συγκινητικό μήνυμά του

Πέθανε η μητέρα του Τζεφ Μπέζος - Το συγκινητικό μήνυμά του Φωτογραφία: AP
Την αποχαιρέτησε με μια ανάρτησή του στο Instagram.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών η μητέρα του διάσημου επιχειρηματία και ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, Τζάκλιν Μπέζος, την Πέμπτη 14 Αυγούστου, ύστερα από μακρά μάχη με μια σοβαρή νευροεκφυλιστική ασθένεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Bezos Family Foundation, της φιλανθρωπικής οργάνωσης που ίδρυσε η ίδια με τον γιο της, η Τζάκλιν έδινε από το 2020 μάχη με την άνοια τύπου Lewy Body.

Το συγκινητικό μήνυμα του Τζεφ Μπέζος

Ο Τζεφ Μπέζος, μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρέτησε την αγαπημένη του μητέρα:

«Η ενήλικη ζωή της ξεκίνησε λίγο νωρίς, όταν έγινε μητέρα μου στην τρυφερή ηλικία των 17 ετών. Δεν πρέπει να της ήταν εύκολο, αλλά τα κατάφερε. Αφοσιώθηκε με πάθος στο να με αγαπά, και λίγα χρόνια αργότερα έφερε και τον υπέροχο πατέρα μου στην ομάδα. Μετά προστέθηκαν και η αδελφή μου και ο αδελφός μου στη λίστα των ανθρώπων που αγάπησε, προστάτεψε και φρόντισε. Και αυτή η λίστα δεν σταμάτησε ποτέ να μεγαλώνει. Μετά από μια μακρά μάχη με την άνοια τύπου Lewy, σήμερα έφυγε από τη ζωή, περιτριγυρισμένη από όλους εμάς που τη λατρεύαμε - τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τον πατέρα μου. Ξέρω ότι ένιωθε την αγάπη μας αυτές τις τελευταίες στιγμές. Ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που την είχαμε στη ζωή μας. Θα την κουβαλώ για πάντα στην καρδιά μου».

