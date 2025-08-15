Συναγερμός στη Νέα Υόρκη μετά από ισχυρή έκρηξη - Επικράτησαν σκηνές πανικού (βίντεο)

Η αιτία της έκρηξης παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε αργά το απόγευμα στο κέντρο του Μανχάταν, προκαλώντας αναστάτωση στη Νέα Υόρκη.

Από το σημείο υψώθηκε στον ουρανό ένα πυκνό και σκοτεινό νέφος καπνού, ενώ η ατμόσφαιρα γέμισε με σκηνές πανικού.

Λίγα λεπτά μετά το συμβάν, φωτογραφίες και βίντεο τραβηγμένα από αυτόπτες μάρτυρες κατέκλυσαν τα κοινωνικά δίκτυα.

Στα πλάνα διακρίνονται κάτοικοι και περαστικοί να τρέχουν για να απομακρυνθούν.

{https://x.com/jackunheard/status/1956380552019300499}

Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και μέλη υπηρεσιών άμεσης επέμβασης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) χαρακτήρισε την επιχείρηση «φωτιά 3ου βαθμού», γεγονός που υποδηλώνει σοβαρό περιστατικό και ανάγκη κινητοποίησης πολλών μονάδων.

{https://x.com/Nana_Tanna/status/1956380070253367461}