Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Συναγερμός στη Νέα Υόρκη μετά από ισχυρή έκρηξη - Επικράτησαν σκηνές πανικού (βίντεο)

Συναγερμός στη Νέα Υόρκη μετά από ισχυρή έκρηξη - Επικράτησαν σκηνές πανικού (βίντεο) Φωτογραφία: AP
Η αιτία της έκρηξης παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε αργά το απόγευμα στο κέντρο του Μανχάταν, προκαλώντας αναστάτωση στη Νέα Υόρκη.

Από το σημείο υψώθηκε στον ουρανό ένα πυκνό και σκοτεινό νέφος καπνού, ενώ η ατμόσφαιρα γέμισε με σκηνές πανικού.

Λίγα λεπτά μετά το συμβάν, φωτογραφίες και βίντεο τραβηγμένα από αυτόπτες μάρτυρες κατέκλυσαν τα κοινωνικά δίκτυα.

Στα πλάνα διακρίνονται κάτοικοι και περαστικοί να τρέχουν για να απομακρυνθούν.

{https://x.com/jackunheard/status/1956380552019300499}

Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και μέλη υπηρεσιών άμεσης επέμβασης.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) χαρακτήρισε την επιχείρηση «φωτιά 3ου βαθμού», γεγονός που υποδηλώνει σοβαρό περιστατικό και ανάγκη κινητοποίησης πολλών μονάδων.

{https://x.com/Nana_Tanna/status/1956380070253367461}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσιλβάνια: Δυο νεκροί, 10 τραυματίες

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσιλβάνια: Δυο νεκροί, 10 τραυματίες

Διεθνή
Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσυλβάνια- Τουλάχιστον ένας νεκρός, 2 αγνοούμενοι

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσυλβάνια- Τουλάχιστον ένας νεκρός, 2 αγνοούμενοι

Διεθνή
Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσυλβάνια- Αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους (Βίντεο)

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσυλβάνια- Αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους (Βίντεο)

Διεθνή
Νέα Υόρκη: Χάος με πυροβολισμούς στην Times Square - Τρεις τραυματίες

Νέα Υόρκη: Χάος με πυροβολισμούς στην Times Square - Τρεις τραυματίες

Διεθνή

NETWORK

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

healthstat.gr
Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

healthstat.gr
Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

healthstat.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr