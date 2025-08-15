Games
Πότε έρχεται το «Ματωμένο Φεγγάρι» - Τι θα συμβεί στην ολική έκλειψη Σελήνης

Πότε έρχεται το «Ματωμένο Φεγγάρι» - Τι θα συμβεί στην ολική έκλειψη Σελήνης Φωτογραφία: Eurokinissi
Το συγκεκριμένο φαινόμενο λόγω του κόκκινου χρώματός του ονομάζεται «ματωμένο φεγγάρι».

Ένα εντυπωσιακό φεγγάρι πρόκειται να δούμε στον ουρανό στις 7 Σεπτεμβρίου, καθώς θα σημειωθεί ολική έκλειψη σελήνης, η οποία θα έχει έντονο κόκκινο χρώμα.

Πού θα είναι ορατό το «ματωμένο φεγγάρι»

Το σπάνιο αυτό φαινόμενο θα είναι εμφανές σε Ασία και Δυτική Αυστραλία, όπου η έκλειψη θα είναι φανερή από την αρχή ως το τέλος.

Στην Ευρώπη, την Αφρική, την ανατολική Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, το κοινό θα μπορέσει να παρακολουθήσει μέρος των φάσεων της έκλειψης, μαζί και την ολότητα του φαινομένου. Η έκλειψη θα διαρκέσει από τις 18:28 έως 23:55 ώρα Ελλάδας.

Η φάση της ολικότητας —όταν η Σελήνη χάνεται εξ ολοκλήρου στη σκιά της Γης— θα κρατήσει από τις 20:30 έως 21:52 ώρα Ελλάδας.

Το φαινόμενο στην Ευρώπη

Περίπου το 77% του παγκόσμιου πληθυσμού θα μπορέσει να δει την ολική φάση της έκλειψης, ενώ το 88% (7,1 δισ.) θα δει τουλάχιστον το μερικό στάδιο.

Στην Ευρώπη, η Σελήνη θα ανατείλει ήδη καλυμμένη από τη σκιά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό χαμηλά στον ανατολικό ορίζοντα.

Ενδεικτικές ώρες:

Βερολίνο: Ανατολή 19:37 – Ολικότητα 19:30–20:52

Βιέννη: Ανατολή 19:20 – Ολικότητα 19:30–20:52

Παρίσι: Ανατολή 20:17 – Ολικότητα 19:30–20:52

Λονδίνο: Ανατολή 19:30 – Ολικότητα 18:30–19:52

Αθήνα: Ανατολή 19:38 – Ολικότητα 20:30–21:52

Ορατότητα σε μεγάλες πόλεις

Περθ, Αυστραλία: 01:30 – 02:52 (8/9)

Μουμπάι, Ινδία: 23:00 (7/9) – 00:22 (8/9)

Κάιρο: 20:30 – 21:52 (7/9)

Κέιπ Τάουν: 19:30 – 20:52 (7/9)

Τι συμβαίνει στην ολική έκλειψη Σελήνης

Η έκλειψη συμβαίνει μόλις 2,7 ημέρες πριν το περίγειο —το κοντινότερο σημείο της Σελήνης στη Γη— κάνοντάς τη να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η έντονη σκίαση: περίπου το 36% της διαμέτρου της θα περάσει από το πιο σκοτεινό τμήμα της γήινης σκιάς, προσδίδοντας ένα πλούσιο, βαθύ κόκκινο χρώμα.

Αυτό το χρώμα δημιουργείται όταν το ηλιακό φως διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης, διαθλάται και «βάφει» τη Σελήνη σε αποχρώσεις του κόκκινου και του πορτοκαλί.

