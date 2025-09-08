Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Γιατί έχει κόκκινο χρώμα το «ματωμένο φεγγάρι» - Η εξήγηση

Γιατί έχει κόκκινο χρώμα το «ματωμένο φεγγάρι» - Η εξήγηση Φωτογραφία: Eurokinissi
Εντυπωσιακές εικόνες από την χτεσινή έκλειψη σέληνης.

Τους λόγους που το φεγγάρι εμφανίστηκε με κόκκινο χρώμα εξήγησε, μιλώντας στο ΕΡΤNews ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Όπως ανέφερε, το φαινόμενο οφείλεται στην ατμόσφαιρα της Γης. «Αν η Γη δεν είχε ατμόσφαιρα, τότε – όπως συμβαίνει σε μια ηλιακή έκλειψη – ο ήλιος θα σκοτείνιαζε πλήρως και θα σκοτείνιαζε και ο τόπος. Στην περίπτωση της Σελήνης, όμως, το φως του ήλιου περνά μέσα από ολόκληρη την ατμόσφαιρα της Γης».

Το ηλιακό φως αποτελείται από όλα τα χρώματα, τα οποία διασκορπίζονται διαφορετικά στην ατμόσφαιρα. Το μπλε χρώμα σκορπίζεται περισσότερο, γι’ αυτό ο ουρανός φαίνεται μπλε. Όταν όμως το φως διασχίζει όλη την ατμόσφαιρα, το μπλε έχει σχεδόν χαθεί και απομένει κυρίως το κόκκινο, όπως ακριβώς συμβαίνει και κατά τη δύση του ήλιου.

«Έτσι το φεγγάρι παίρνει αυτήν την κοκκινωπή απόχρωση λόγω της ατμόσφαιρας της Γης. Ήταν ένα πολύ όμορφο φαινόμενο, που μπόρεσαν να απολαύσουν όσοι σήκωσαν το βλέμμα τους χθες το βράδυ. Ήταν ορατό ακόμα και από την Αθήνα, ενώ αποτυπώθηκε και σε πολλές φωτογραφίες», πρόσθεσε ο κ. Γιαννόπουλος.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Πανσέληνος του Καλαμποκιού: Μαγικές εικόνες από το «ματωμένο φεγγάρι»

Πανσέληνος του Καλαμποκιού: Μαγικές εικόνες από το «ματωμένο φεγγάρι»

Ελλάδα
Απόψε το εντυπωσιακό «Ματωμένο Φεγγάρι» - Τι ώρα θα είναι ορατό

Απόψε το εντυπωσιακό «Ματωμένο Φεγγάρι» - Τι ώρα θα είναι ορατό

Ελλάδα
Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Οι τρεις φάσεις που θα απολαύσουμε το «ματωμένο φεγγάρι»

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Οι τρεις φάσεις που θα απολαύσουμε το «ματωμένο φεγγάρι»

Ελλάδα
Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα λάμψει η Σελήνη του Καλαμποκιού, το «ματωμένο φεγγάρι»

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα λάμψει η Σελήνη του Καλαμποκιού, το «ματωμένο φεγγάρι»

Ελλάδα

NETWORK

Γιάννης Τριήρης: «Μαγική εικόνα» από Μητσοτάκη για την ωφέλεια των οικονομικών μέτρων της ΔΕΘ

Γιάννης Τριήρης: «Μαγική εικόνα» από Μητσοτάκη για την ωφέλεια των οικονομικών μέτρων της ΔΕΘ

ienergeia.gr
Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

healthstat.gr
Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

healthstat.gr
Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

healthstat.gr
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η ΔΕΘ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
The Journey of Energy: Τεχνολογία, Θέαμα και Ενέργεια Από τη ΔΕΗ στη ΔΕΘ

The Journey of Energy: Τεχνολογία, Θέαμα και Ενέργεια Από τη ΔΕΗ στη ΔΕΘ

ienergeia.gr
Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

healthstat.gr
Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

ienergeia.gr