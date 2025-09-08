Γιατί έχει κόκκινο χρώμα το «ματωμένο φεγγάρι» - Η εξήγηση

Εντυπωσιακές εικόνες από την χτεσινή έκλειψη σέληνης.

Τους λόγους που το φεγγάρι εμφανίστηκε με κόκκινο χρώμα εξήγησε, μιλώντας στο ΕΡΤNews ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Όπως ανέφερε, το φαινόμενο οφείλεται στην ατμόσφαιρα της Γης. «Αν η Γη δεν είχε ατμόσφαιρα, τότε – όπως συμβαίνει σε μια ηλιακή έκλειψη – ο ήλιος θα σκοτείνιαζε πλήρως και θα σκοτείνιαζε και ο τόπος. Στην περίπτωση της Σελήνης, όμως, το φως του ήλιου περνά μέσα από ολόκληρη την ατμόσφαιρα της Γης».

Το ηλιακό φως αποτελείται από όλα τα χρώματα, τα οποία διασκορπίζονται διαφορετικά στην ατμόσφαιρα. Το μπλε χρώμα σκορπίζεται περισσότερο, γι’ αυτό ο ουρανός φαίνεται μπλε. Όταν όμως το φως διασχίζει όλη την ατμόσφαιρα, το μπλε έχει σχεδόν χαθεί και απομένει κυρίως το κόκκινο, όπως ακριβώς συμβαίνει και κατά τη δύση του ήλιου.

«Έτσι το φεγγάρι παίρνει αυτήν την κοκκινωπή απόχρωση λόγω της ατμόσφαιρας της Γης. Ήταν ένα πολύ όμορφο φαινόμενο, που μπόρεσαν να απολαύσουν όσοι σήκωσαν το βλέμμα τους χθες το βράδυ. Ήταν ορατό ακόμα και από την Αθήνα, ενώ αποτυπώθηκε και σε πολλές φωτογραφίες», πρόσθεσε ο κ. Γιαννόπουλος.