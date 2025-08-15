Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ζελένσκι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν: Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος

Ζελένσκι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν: Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος Φωτογραφία: AP
«Η Ουκρανία βασίζεται στον Τραμπ για να πείσει τη Ρωσία», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε σήμερα τη σημασία της συνόδου κορυφής που πραγματοποιείται ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Όπως σημείωσε, η συνάντηση αυτή μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση μιας «δίκαιης ειρήνης» και να ανοίξει τη συζήτηση για τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των ηγετών Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε: «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η αμερικανική κυβέρνηση στις εξελίξεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στον δρόμο για Αλάσκα Τραμπ και Πούτιν - «Υψηλό το διακύβευμα»

Στον δρόμο για Αλάσκα Τραμπ και Πούτιν - «Υψηλό το διακύβευμα»

Διεθνή

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε, επίσης, ότι «η Ουκρανία βασίζεται στην πολιτική παρέμβαση του Τραμπ, ώστε να πιέσει τη ρωσική πλευρά για τον τερματισμό του πολέμου.

Η θέση αυτή αντικατοπτρίζει τις υψηλές προσδοκίες του Κιέβου από τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη για πραγματικές λύσεις μέσω αποτελεσματικού διαλόγου σε ανώτατο επίπεδο».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

WSJ: Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Πούτιν για την Ουκρανία

WSJ: Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Πούτιν για την Ουκρανία

Διεθνή
Φάμελλος: Ουρά των Νετανιάχου και Τραμπ ο Μητσοτάκης

Φάμελλος: Ουρά των Νετανιάχου και Τραμπ ο Μητσοτάκης

Πολιτική
Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι - «Δεν παραδίδουμε τη γη μας στους κατακτητές»

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι - «Δεν παραδίδουμε τη γη μας στους κατακτητές»

Διεθνή
Πάνω από 60 χώρες αγωνίζονται να «απαντήσουν» στους δασμούς Τραμπ - Οι αυξήσεις ανά χώρα

Πάνω από 60 χώρες αγωνίζονται να «απαντήσουν» στους δασμούς Τραμπ - Οι αυξήσεις ανά χώρα

Διεθνή

NETWORK

Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

healthstat.gr
Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

healthstat.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr
Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr