Ο εορτασμός της Παναγίας στην ελληνική κοινότητα της Αλάσκας

Ο εορτασμός της Παναγίας στην ελληνική κοινότητα της Αλάσκας Φωτογραφία: Unsplash
«Κάθε Κυριακή λέμε το Πάτερ ημών σε 10 με 12 γλώσσες». Τι λέει η ελληνική κοινότητα στην Αλάσκα.

«Σε πραγματικό χρόνο», όπως λέει χαρακτηριστικά η ελληνική κοινότητα, γιορτάζουν τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα.

«Η εκκλησία μας είναι καινούργια. Πριν από 40 χρόνια, δεν υπήρχε κανένα ελληνικό στοιχείο. Παλιά ήταν γύρω στα 20 άτομα, τώρα είναι στα 100. Κάθε Κυριακή λέμε το Πάτερ ημών σε 10 με 12 γλώσσες. Έχουμε 11 ώρες διαφορά με την Ελλάδα και αποφασίσαμε να το κάνουμε απόψε που συμπίπτει με τις ώρες της Ελλάδας» δήλωσαν στην ΕΡΤ.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου είναι Θεομητορική εορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης και εορτάζεται κάθε καλοκαίρι στις 15 Αυγούστου. Εκείνη την ημέρα οι Χριστιανοί γιορτάζουν με ιδιαίτερη λαμπρότητα την Κοίμηση της Θεοτόκου, την ταφή, την ανάληψη και τη μετάστασή Της στους ουρανούς.

Η παλιότερη αναφορά στον τόπο ταφής της Θεοτόκου προέρχεται από τον 5ο αιώνα και συνδέεται με τα Ιεροσόλυμα. Οδοιπορικά του 6ου αιώνα (Θεοδόσιος το 530, Αντώνιος Πλακεντίας το 570) προσδιορίζουν τον τάφο της στη Γεθσημανή.

Τον 7ο αιώνα, τον ίδιο τόπο προσδιορίζει και ο Σοφρώνιος Ιεροσολύμων, και στο Breviarius de Hierosolyma η Έφεσος θεωρείται ένας εναλλακτικός τόπος ταφής της Θεοτόκου θεμελιωμένος από την απόκρυφη παράδοση που θέλει τον Ευαγγελιστή Ιωάννη όταν ήλθε στην Έφεσο να έφερε μαζί του και τη Θεοτόκο αλλά και από τη σύγκληση της Γ' Οικουμενικής Συνόδου στο ναό της αγίας Μαρίας στην πόλη αυτή. Αυτή η άποψη εκφέρεται κυρίως από την Καθολική Εκκλησία.

