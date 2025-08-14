Τραμπ: Ο Πούτιν είναι έτοιμος να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία

Αισιόδοξος για την έκβαση της συνάντησής του στην Αλάσκα την Παρασκευή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να καταλήξει σε συμφωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αυτό τόνισε σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο την ώρα που οι δύο ηγέτες προετοιμάζονται για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα την Παρασκευή. Ωστόσο ο Τραμπ δήλωσε πως η υπόθεση ότι ο Ρώσος ηγέτης και ο Ουκρανός ομόλογός του θα μπορούσαν να «μοιράσουν τα πράγματα» μπορεί να ανησυχήσει ορισμένους στο Κίεβο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπονόησε ότι υπήρχε 75% πιθανότητα να πετύχει η συνάντηση στην Αλάσκα και ότι η απειλή οικονομικών κυρώσεων μπορεί να έκανε τον Πούτιν πιο πρόθυμο να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ από το Οβάλ γραφείο επισήμανε ότι μια δεύτερη συνάντηση, η οποία ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί, μεταξύ του ίδιου, του Πούτιν και του Ζελένσκι θα ήταν η πιο σημαντική. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών.

«Η δεύτερη συνάντηση θα είναι πολύ, πολύ σημαντική, επειδή θα είναι μια συνάντηση όπου θα καταλήξουν σε συμφωνία. Και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη «μοιράζω» τα πράγματα, αλλά ξέρετε, σε κάποιο βαθμό, δεν είναι κακός όρος, εντάξει;» δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News Radio.

Η δεύτερη σημαντική συνάντηση

Ερωτηθείς από έναν δημοσιογράφο για το αν είναι έτοιμος να προσφέρει στον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν πρόσβαση σε σπάνιες γαίες προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ είπε ότι η συνάντηση με τον Πούτιν είναι μια «μεγάλη, σημαντική συνάντηση» η οποία, τελικά, «θα σώσει πολλές ζωές».

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία για την κατανομή των κερδών από τη μελλοντική πώληση των ορυκτών και ενεργειακών αποθεμάτων της Ουκρανίας. Η συμφωνία έχει στόχο να παράσχει ένα οικονομικό κίνητρο στις ΗΠΑ ώστε να συνεχίσουν να επενδύουν στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας «και άλλα κίνητρα για ειρήνη» θα μπορούσαν να ερμηνευθούν εσφαλμένα ως ανταμοιβές για τον Πούτιν και «άλλους μελλοντικούς επιτιθέμενους» και σημείωσε πως ο πόλεμος δεν έπρεπε ποτέ να είχε ξεκινήσει ενώ επανέλαβε για πολλοστή φορά πως δεν θα είχε ξεκινήσει αν είχε παραμείνει πρόεδρος το 2020.

Επιστρέφοντας στο θέμα της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι ο στόχος του είναι να «στρώσει το τραπέζι» για μια πιθανή δεύτερη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Είπε ξανά ότι θα ξέρει μέσα στα πρώτα λεπτά αν θα είναι μια «καλή» ή «κακή» συνάντηση και ότι αν είναι κακή θα τελειώσει νωρίς, αλλά αν είναι καλή, «θα έχουμε ειρήνη στο άμεσο μέλλον».

Με πληροφορίες του Guardian/BBC