Λαγοί «Φρανκεστάιν» προκαλούν τρόμο στο Κολοράντο: Βγάζουν κέρατα λόγω ιού

Τρομακτικοί με την πρώτη ματιά, αλλά εντελώς αβλαβείς: λαγοί στο Κολοράντο εμφανίζονται με παράξενα εξογκώματα που μοιάζουν με κέρατα.

Μια ομάδα λαγών στο Κολοράντο με παράξενα εξογκώματα - σαν κέρατα - μοιάζουν να ξεπήδησαν από low budget ταινία τρόμου.

Κι όμως οι επιστήμονες λένε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας - τα τριχωτά αυτά πλάσματα απλώς μολύνθηκαν από έναν σχετικά κοινό ιό.

Οι λαγοί cottontail που εντοπίστηκαν πρόσφατα στο Fort Collins έχουν μολυνθεί από τον κατά κανόνα αβλαβή ιό Shope papillomavirus, ο οποίος προκαλεί εξογκώματα που μοιάζουν με θηλώματα και προεξέχουν σαν... κέρατα.

Οι φωτογραφίες που έγιναν viral έχουν εμπνεύσει διάφορα μη κολακευτικά παρατσούκλια, όπως «λαγοί Φρανκεστάιν», «δαιμονικοί λαγοί» και «ζόμπι λαγοί». Ωστόσο, η πάθηση δεν είναι καινούργια, με τον ιό να εμπνέει την αρχαία λαογραφία και να τροφοδοτεί την επιστημονική έρευνα σχεδόν επί 100 χρόνια.

Ο ιός πιθανότατα επηρέασε τον μύθο του τσακαλόπη (jackalope) στη Βόρεια Αμερική, που περιέγραφε έναν λαγό με κέρατα αντιλόπης. Η ασθένεια στους λαγούς συνέβαλε επίσης στη γνώση των επιστημόνων σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ ιών και καρκίνου, όπως ο ανθρώπινος ιός HPV που προκαλεί τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Πηγή: ABC