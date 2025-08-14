Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ιατρική φαιντανύλη μολυσμένη με βακτήρια σκοτώνει 87 στην Αργεντινή

Ιατρική φαιντανύλη μολυσμένη με βακτήρια σκοτώνει 87 στην Αργεντινή Φωτογραφία: AP Photo/Natacha Pisarenko
Τραγωδία συγκλονίζει την Αργεντινή, όπου οι αρχές ερευνούν τον θάνατο τουλάχιστον 87 ασθενών σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, έπειτα από χορήγηση ιατρικής φαιντανύλης μολυσμένης με επικίνδυνα βακτήρια.

Η δικαιοσύνη στην Αργεντινή διενεργεί έρευνα για τον θάνατο τουλάχιστον 87 ασθενών σε διάφορα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας της Λατινικής Αμερικής επειδή τους χορηγήθηκε ιατρική φαιντανύλη μολυσμένη από βακτήρια.

Υποβλήθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων από τον αργεντίνικο οργανισμό φαρμάκων, τροφίμων και ιατρικής τεχνολογίας (ANMAT) μετά τον εντοπισμό από νοσοκομείο των βακτηρίων Klebsiella pneumoniae και Ralstonia pickettii σε ιατρική φαιντανύλη –ισχυρό οπιοειδές– που χορηγήθηκε σε ασθενείς.

Οι θάνατοι καταγράφτηκαν σε νοσοκομεία στις επαρχίες Μπουένος Άιρες, Σάντα Φε (κεντρικά), Φορμόσα (βορειοανατολικά) και Κόρδοβα (κεντρικά), τόνισε ο δικαστής Ερνέστο Κρέπλακ, στον οποίο ανατέθηκε η υπόθεση, ανέφερε χθες Τετάρτη η εφημερίδα La Nación.

Σύμφωνα με το άρθρο, η έρευνα αφορά τουλάχιστον 24 πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι ο Αριέλ Φουρφάρο Γκαρσία, ιδιοκτήτης των εταιρειών HLB Pharma και Laboratorios Ramallo, που παρήγαγε και πούλησε τη μολυσμένη φαιντανύλη, σύμφωνα με τη La Nación.

Πέντε μολυσμένες παρτίδες διανεμήθηκαν σε οκτώ νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας.

Πριν από δύο εβδομάδες συγγενείς ασθενών που πέθαναν διαδήλωσαν μπροστά στο ιταλικό νοσοκομείο στη Λα Πλάτα, 60 χιλιόμετρα νότια από το Μπουένος Άιρες, για να αξιώσουν να αποδοθεί «δικαιοσύνη για τα θύματα της φαιντανύλης».

«Η φαιντανύλη τον σκότωσε μέσα σε μερικές μέρες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλεχάντρο Αγιάλα, ο αδελφός του Λεονέλ, που πέθανε στα 32 του χρόνια.

Σύμφωνα με ειδικούς που επικαλέστηκε η La Nación, ο απολογισμός των θανάτων που συνδέονται με αυτή τη βακτηριακή μόλυνση ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς μελετώνται ακόμη ιατρικοί φάκελοι αποβιωσάντων ασθενών.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάτρα - Πύρινη λαίλαπα σε Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Πάτρα - Πύρινη λαίλαπα σε Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα

Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη οδοντόβουρτσα για μειωμένο κίνδυνο ουλίτιδας, τερηδόνας και περιοδοντίτιδας

Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη οδοντόβουρτσα για μειωμένο κίνδυνο ουλίτιδας, τερηδόνας και περιοδοντίτιδας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσιλβάνια: Δυο νεκροί, 10 τραυματίες

Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσιλβάνια: Δυο νεκροί, 10 τραυματίες

Διεθνή
Ισημερινός: Πυροβολισμοί έξω από ντισκοτέκ - Οκτώ νεκροί

Ισημερινός: Πυροβολισμοί έξω από ντισκοτέκ - Οκτώ νεκροί

Διεθνή
Βραζιλία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (βίντεο)

Βραζιλία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (βίντεο)

Διεθνή
Τραγωδία στη Μήλο: Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο - Ο αέρας παρέσυρε τη γυναίκα, βούτηξε ο σύζυγος να τη σώσει

Τραγωδία στη Μήλο: Δύο νεκροί από πνιγμό στο Σαρακήνικο - Ο αέρας παρέσυρε τη γυναίκα, βούτηξε ο σύζυγος να τη σώσει

Ελλάδα

NETWORK

Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2026-2040

Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2026-2040

ienergeia.gr
Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

ienergeia.gr
10 υδατάνθρακες που πρέπει να τρώτε κάθε εβδομάδα

10 υδατάνθρακες που πρέπει να τρώτε κάθε εβδομάδα

healthstat.gr
Τα καλύτερα brownies σοκολάτας - Συνταγή διαίτης χωρίς ζάχαρη

Τα καλύτερα brownies σοκολάτας - Συνταγή διαίτης χωρίς ζάχαρη

healthstat.gr
Ζαφείρης Φαχούρης: Καλοκαιρινή περιποίηση προσώπου με φυσικά υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας

Ζαφείρης Φαχούρης: Καλοκαιρινή περιποίηση προσώπου με φυσικά υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Το «παράθυρο» Ρούτε, οι αιθεροβάμονες «πρόθυμοι» και η de facto κατοχή

Γιάννης Τριήρης: Το «παράθυρο» Ρούτε, οι αιθεροβάμονες «πρόθυμοι» και η de facto κατοχή

ienergeia.gr
Νέα μελέτη συνδέει το αλκοόλ με τον καρκίνο του παγκρέατος

Νέα μελέτη συνδέει το αλκοόλ με τον καρκίνο του παγκρέατος

healthstat.gr
Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 τα Οικονομικά Αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Motor Oil

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 τα Οικονομικά Αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Motor Oil

ienergeia.gr