O Τραμπ απειλεί με φυλάκιση τους άστεγους στην Ουάσιγκτον

O Τραμπ απειλεί με φυλάκιση τους άστεγους στην Ουάσιγκτον Φωτογραφία: Damian Dovarganes/AP
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν αύξηση των εγκλημάτων στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, οι αριθμοί δείχνουν το αντίθετο.

Η αμερικανική προεδρία απείλησε χθες Τρίτη τους άστεγους με φυλάκιση, μετά την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη επέμβαση με τη συμμετοχή της αστυνομίας και την ανάπτυξη δυνάμεων της Εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.

«Στους άστεγους θα δοθεί η επιλογή να φύγουν από εκεί όπου κατασκηνώνουν, να μεταφερθούν σε καταφύγια για άστεγους, όπου θα τους προσφερθούν υπηρεσίες απεξάρτησης ή ψυχικής υγείας, και αν αρνηθούν, θα υπόκεινται σε πρόστιμα ή φυλάκιση», τόνισε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στον Λευκό Οίκο.

Προχωρώντας σε κίνηση άνευ προηγουμένου, ο Τραμπ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προχθές Δευτέρα στην αμερικανική πρωτεύουσα, επικαλούμενος την κατ’ αυτόν ανεξέλεγκτη, ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας. Διέταξε επίσης να αναπτυχθούν κάπου 800 μέλη της Εθνοφρουράς, σώματος εφεδρείας του αμερικανικού στρατού.

Επιπλέον έθεσε μέχρι νεοτέρας την αστυνομία της Ουάσιγκτον υπό τις διαταγές της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Η δήμαρχος της πρωτεύουσας, η Μέριελ Μπάουζερ, αμφισβήτησε την εκδοχή του Λευκού Οίκου. Τόνισε μιλώντας σε αμερικανικό ραδιοφωνικό σταθμό πως «οι αριθμοί απλούστατα δεν δικαιολογούν τη λήψη του μέτρου αυτού», θυμίζοντας πως οι στατιστικές υποδεικνύουν ότι στην πόλη οι δείκτες της εγκληματικότητας είναι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών.

Συμπλήρωσε πάντως ότι οι υπηρεσίες της και η αστυνομία της Ουάσιγκτον θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση.

Η κ. Μπόντι ανέφερε μέσω X ότι είχε χθες Τρίτη «παραγωγική» συνάντηση με την κ. Μπάουζερ.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ είχε ήδη απειλήσει πως οι άστεγοι αν δεν απομακρυνθούν θα πάνε «στη φυλακή» την Κυριακή.

«Οι άστεγοι πρέπει να απομακρυνθούν ΑΜΕΣΩΣ», τόνισε μέσω Truth Social, ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, πάνω από φωτογραφίες με σκηνές στο πλάι δρόμου. «Θα σας βρούμε μέρη να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα» και διεμήνυσε ακόμη προς όσους άστεγους είναι κατ’ αυτόν «εγκληματίες», πως «θα σας βάλουμε στη φυλακή όπου ανήκετε».

