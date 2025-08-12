Γερμανία: Πρώτο κόμμα η AfD σε δημοσκόπηση, σε ιστορικό χαμηλό η ικανοποίηση από τον Μερτς

Το ακροδεξιό κόμμα AfD προηγείται σε νέα δημοσκόπηση στη Γερμανία, που καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό ικανοποίησης για το έργο του Φρίντριχ Μερτς από την εκλογή του καγκελαρίου, καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός συμπληρώνει 100 ημέρες.
Η Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει το 26% σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών σταθμών RTL και n-tv. Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 24%, ενώ το SPD και οι Πράσινοι συγκεντρώνουν από 13%. Η Αριστερά είναι στο 11%, την ώρα που φτάνει στο 25% το ποσοστό της αποχής και των αναποφάσιστων. Πρόκειται για σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αποχής από εκείνο των τελευταίων ομοσπονδιακών εκλογών (17,9%).
Η ίδια δημοσκόπηση καταγράφει μεγάλο πλήγμα για τον Φρίντριχ Μερτς. Μόλις το 29% δηλώνουν ικανοποιημένοι από το έργο του, ποσοστό που αποτελεί ιστορικό χαμηλό. Η δυσαρέσκεια για τη διακυβέρνησή του φτάνει στο 67%.
Επιπλέον, το 43% πιστεύει ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός των CDU/CSU και SPD θα καταρρεύσει πρόωρα και το 52% εκτιμά ότι θα αντέξει έως την άνοιξη του 2029.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ