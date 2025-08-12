Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Γερμανία: Πρώτο κόμμα η AfD σε δημοσκόπηση, σε ιστορικό χαμηλό η ικανοποίηση από τον Μερτς

Γερμανία: Πρώτο κόμμα η AfD σε δημοσκόπηση, σε ιστορικό χαμηλό η ικανοποίηση από τον Μερτς Φωτογραφία: AP Photo/Markus Schreiber
Το 26% συγκεντρώνει η AfD σε νέα δημοσκόπηση στη Γερμανία.

Το ακροδεξιό κόμμα AfD προηγείται σε νέα δημοσκόπηση στη Γερμανία, που καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό ικανοποίησης για το έργο του Φρίντριχ Μερτς από την εκλογή του καγκελαρίου, καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός συμπληρώνει 100 ημέρες.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει το 26% σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών σταθμών RTL και n-tv. Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 24%, ενώ το SPD και οι Πράσινοι συγκεντρώνουν από 13%. Η Αριστερά είναι στο 11%, την ώρα που φτάνει στο 25% το ποσοστό της αποχής και των αναποφάσιστων. Πρόκειται για σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αποχής από εκείνο των τελευταίων ομοσπονδιακών εκλογών (17,9%).

Η ίδια δημοσκόπηση καταγράφει μεγάλο πλήγμα για τον Φρίντριχ Μερτς. Μόλις το 29% δηλώνουν ικανοποιημένοι από το έργο του, ποσοστό που αποτελεί ιστορικό χαμηλό. Η δυσαρέσκεια για τη διακυβέρνησή του φτάνει στο 67%.

Επιπλέον, το 43% πιστεύει ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός των CDU/CSU και SPD θα καταρρεύσει πρόωρα και το 52% εκτιμά ότι θα αντέξει έως την άνοιξη του 2029.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Οι τροφές που προκαλούν τριχόπτωση, σύμφωνα με τους ειδικούς

Οι τροφές που προκαλούν τριχόπτωση, σύμφωνα με τους ειδικούς

ΕΦΕΤ: Ανάκληση κονσέρβας από τα σούπερ μάρκετ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση κονσέρβας από τα σούπερ μάρκετ

Μελέτη: Το τεχνητό γλυκαντικό που μειώνει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου

Μελέτη: Το τεχνητό γλυκαντικό που μειώνει την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας κατά του καρκίνου

Αποτρίχωση με λέιζερ: Οι κίνδυνοι για την υγεία - Τι να προσέχετε

Αποτρίχωση με λέιζερ: Οι κίνδυνοι για την υγεία - Τι να προσέχετε

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκτακτες συνομιλίες Τραμπ με τους Ευρωπαίους, πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκτακτες συνομιλίες Τραμπ με τους Ευρωπαίους, πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν

Διεθνή
Παιδιά και έφηβοι το 11,5% εξ όσων απέλασε η Γερμανία το 2024

Παιδιά και έφηβοι το 11,5% εξ όσων απέλασε η Γερμανία το 2024

Διεθνή
Γάζα: Η Γερμανία σταματά τις εξαγωγές πολεμικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ

Γάζα: Η Γερμανία σταματά τις εξαγωγές πολεμικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ

Διεθνή
Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο βάζει φρένο στα spyware: Μόνο για σοβαρά εγκλήματα η χρήση τους από την Aστυνομία

Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο βάζει φρένο στα spyware: Μόνο για σοβαρά εγκλήματα η χρήση τους από την Aστυνομία

Διεθνή

NETWORK

Τι είναι ο λευκός θόρυβος και πώς επηρεάζει τον ύπνο, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Τι είναι ο λευκός θόρυβος και πώς επηρεάζει τον ύπνο, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Δίωξη κατά τριών ναυτικών για τον σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική το 2024

Δίωξη κατά τριών ναυτικών για τον σαμποτάζ σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική το 2024

ienergeia.gr
Η λειψυδρία ζήτημα «εθνικής σημασίας» στην Αγγλία

Η λειψυδρία ζήτημα «εθνικής σημασίας» στην Αγγλία

ienergeia.gr
Οι τροφές που προκαλούν τριχόπτωση, σύμφωνα με τους ειδικούς

Οι τροφές που προκαλούν τριχόπτωση, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

Δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Αποτρίχωση με λέιζερ: Οι κίνδυνοι για την υγεία - Τι να προσέχετε

Αποτρίχωση με λέιζερ: Οι κίνδυνοι για την υγεία - Τι να προσέχετε

healthstat.gr
Οδοντίατρος: Πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε στοματικό διάλυμα;

Οδοντίατρος: Πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε στοματικό διάλυμα;

healthstat.gr
Διακοπή λειτουργίας μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας, λόγω μεδουσών

Διακοπή λειτουργίας μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας, λόγω μεδουσών

ienergeia.gr