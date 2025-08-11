Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσυλβάνια- Αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους (Βίντεο)

Η έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο U.S. Steel Clairton ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν νεκρό.

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο της US Steel Clairton στην Πενσυλβάνια με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν νεκρό, πολλούς τραυματίες και εγκλωβισμένους.

Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media απεικονίζουν τη σφοδρότητα της έκρηξης.

Το υπουργείο Υγείας της κομητείας Αλεγκέινι έχει αναπτύξει στο σημείο ειδικούς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα. Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο δήλωσε πως η τοπική κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με τοπικούς αξιωματούχους για τη διαχείριση του συμβάντος.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης για τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια», δήλωσε η Διευθύντρια Επικοινωνιών της Κομητείας Αλέγκενι, Άμπιγκεϊλ Γκάρντνερ. «Το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται επί τόπου και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα. Θα δημοσιεύσουμε περισσότερες πληροφορίες όταν μπορέσουμε».

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών και των εγκλωβισμένων ωστόσο ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν νεκρό ενώ άλλα Μέσα μεταδίδουν ότι δεν υπάρχουν θύματα.

