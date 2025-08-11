Games
Γκάμπια: Νεκρό κοριστάκι ενός μηνός μετά από ακρωτηριασμό των γεννητικών του οργάνων

Γκάμπια: Νεκρό κοριστάκι ενός μηνός μετά από ακρωτηριασμό των γεννητικών του οργάνων Φωτογραφία: AP/ΑΡΧΕΙΟΥ/Annika Hammerschlag
Για τον θάνατο του μωρού μετά τον ακρωτηριασμό συνελήφθησαν δύο γυναίκες.

Οργή έχει ξεσπάσει στη Γκάμπια μετά τον θάνατος ενός μωρού μόλις ενός μηνός, που προκλήθηκε από ακρωτηριασμό των γεννητικών της οργάνων (ΑΓΓΟ).

Το μωρό μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Μπαντζούλ, αφού εμφάνισε σοβαρή αιμορραγία, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του κατά την άφιξή του, ανέφερε η αστυνομία.

Παρόλο που η νεκροψία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου της, πολλοί άνθρωποι τον έχουν συνδέσει με τον ακρωτηριασμό- γνωστό και ως περιτομή των γυναικών- μια πολιτιστική πρακτική που έχει απαγορευτεί στο δυτικοαφρικανικό κράτος.

«Ο πολιτισμός δεν είναι δικαιολογία, η παράδοση δεν είναι ασπίδα, αυτή είναι βία, απλή και καθαρή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κορυφαία ΜΚΟ, η Women In Leadership and Liberation (WILL). Σύμφωνα με την αστυνομία, για τον θάνατο του μωρού συνελήφθησαν δύο γυναίκες για φερόμενη εμπλοκή.

Ο βουλευτής της βόρειας περιφέρειας Κόμπο, όπου συνέβη το περιστατικό, τόνισε την ανάγκη προστασίας των παιδιών από επιβλαβείς πρακτικές που τους στερούν την υγεία, την αξιοπρέπεια και τη ζωή τους.

«Η απώλεια αυτού του αθώου παιδιού δεν πρέπει να ξεχαστεί. Ας σηματοδοτήσει μια καμπή και μια στιγμή για το έθνος μας να ανανεώσει την ακλόνητη δέσμευσή του στην προστασία του δικαιώματος κάθε παιδιού στη ζωή, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Abdoulie Ceesay. Ο ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οοργάνων (ΑΓΓΟ) είναι η διαδικασία μερικής ή ολικής αφαίρεσης ή ο τραυματισμός των εξωτερικών γεννητικών οργάνων των γυναικών για μη-ιατρικούς λόγους. Γίνεται με τη χρήση λεπίδας και χωρίς αναισθησία. Παρόλο που καταδικάζεται διεθνώς ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περίπου 68 εκατομμύρια κορίτσια σε όλο τον κόσμο διατρέχουν τον κίνδυνο ακρωτηριασμού των γεννητικών τους οργάνων μέχρι το 2030.

Οι πιο συχνά αναφερόμενοι λόγοι για την εκτέλεσή του είναι η κοινωνική αποδοχή, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, οι παρανοήσεις σχετικά με την υγιεινή, ένα μέσο διατήρησης της παρθενίας ενός κοριτσιού ή μιας γυναίκας, καθιστώντας την ιδανική για γάμο, ενισχύοντας παράλληλα την ανδρική σεξουαλική ευχαρίστηση.

Η Γκάμπια είναι μεταξύ των 10 χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά ΑΓΓΟ, όπου το 73% των γυναικών και κοριτσιών ηλικίας 15 έως 49 ετών έχουν υποβληθεί στη διαδικασία. Πολλές από αυτές το έκαναν πριν από την ηλικία των έξι ετών.

Η ιδρύτρια του WILL, Fatou Baldeh, δήλωσε στο BBC ότι υπήρξε αύξηση στις διαδικασίες ΑΓΓΟ που εκτελούνται σε μωρά στη Γκάμπια. «Οι γονείς πιστεύουν ότι αν ακρωτηριάσουν τα κορίτσια τους όταν είναι μωρά, επουλώνονται πιο γρήγορα, αλλά επίσης, λόγω του νόμου, πιστεύουν ότι αν το κάνουν σε τόσο μικρή ηλικία, είναι πολύ πιο εύκολο να το συγκαλύψουν, ώστε να μην το καταλάβει ο κόσμος», είπε. Ο ΑΓΓΟ έχει απαγορευτεί στην Γκάμπια από το 2015, με πρόστιμα και ποινές φυλάκισης έως και τριών ετών για τους δράστες, και ισόβια κάθειρξη εάν το κορίτσι πεθάνει.

Ωστόσο, έχουν υπάρξει μόνο δύο διώξεις και μία καταδίκη, το 2023. Ο ΑΓΓΟ απαγορεύεται σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως, αλλά συνεχίζει να εφαρμόζεται ιδιαίτερα στις χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία της Αφρικής, όπως η Γκάμπια.

Με πληροφοριες του BBC

