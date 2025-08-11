Μέδουσες διέκοψαν τη λειτουργία πυρηνικού σταθμού της Γαλλίας

«Μαζική και απρόβλεπτη» παρουσία μεδουσών.

Τέσσερις μονάδες του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Γκραβελίν, στη Γαλλία, σταμάτησαν να λειτουργούν, εξαιτίας της παρουσίας μεδουσών.

Η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας EDF έκανε λόγο για «μαζική και απρόβλεπτη» παρουσία μεδουσών σε σταθμούς άντλησης νερού, που χρησιμοποιείται για την ψύξη των αντιδραστήρων, στον εν λόγω πυρηνικό σταθμό της βόρειας Γαλλίας.

Η διακοπή λειτουργίας των μονάδων 2, 3, 4 και 5 του Γκραβελίν έγινε αυτόματα. Αυτό, δεν είχε «καμία επίπτωση στην ασφάλεια» των εγκαταστάσεων, του προσωπικού ή στο περιβάλλον, διαβεβαίωσε η EDF.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο πυρηνικός σταθμός έκλεισε εντελώς προσωρινά. Και αυτό γιατί στις άλλες δύο μονάδες παραγωγής, τις 1 και 5, αυτή την περίοδο γίνεται συντήρηση.

