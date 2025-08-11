Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Μέδουσες διέκοψαν τη λειτουργία πυρηνικού σταθμού της Γαλλίας

Μέδουσες διέκοψαν τη λειτουργία πυρηνικού σταθμού της Γαλλίας Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ AP Photo/Rebecca Blackwell
«Μαζική και απρόβλεπτη» παρουσία μεδουσών.

Τέσσερις μονάδες του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Γκραβελίν, στη Γαλλία, σταμάτησαν να λειτουργούν, εξαιτίας της παρουσίας μεδουσών.

Η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας EDF έκανε λόγο για «μαζική και απρόβλεπτη» παρουσία μεδουσών σε σταθμούς άντλησης νερού, που χρησιμοποιείται για την ψύξη των αντιδραστήρων, στον εν λόγω πυρηνικό σταθμό της βόρειας Γαλλίας.

Η διακοπή λειτουργίας των μονάδων 2, 3, 4 και 5 του Γκραβελίν έγινε αυτόματα. Αυτό, δεν είχε «καμία επίπτωση στην ασφάλεια» των εγκαταστάσεων, του προσωπικού ή στο περιβάλλον, διαβεβαίωσε η EDF.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο πυρηνικός σταθμός έκλεισε εντελώς προσωρινά. Και αυτό γιατί στις άλλες δύο μονάδες παραγωγής, τις 1 και 5, αυτή την περίοδο γίνεται συντήρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Το τσάι που συνδέεται με τη μακροζωία, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, σε ηλικία 77 ετών - Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Kύμα καύσωνα πλήττει τη νότια Ευρώπη - «Βράζουν» Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία

Kύμα καύσωνα πλήττει τη νότια Ευρώπη - «Βράζουν» Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία

Διεθνή
Φωτιά στη Γαλλία: «Καταστροφή πρωτοφανούς κλίμακας» - Η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1949

Φωτιά στη Γαλλία: «Καταστροφή πρωτοφανούς κλίμακας» - Η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1949

Διεθνή
Τεράστια φωτιά στη Νότια Γαλλία: Μία νεκρή, κάηκαν σπίτια - Στάχτη έκταση ίση με το Παρίσι

Τεράστια φωτιά στη Νότια Γαλλία: Μία νεκρή, κάηκαν σπίτια - Στάχτη έκταση ίση με το Παρίσι

Διεθνή
Γαλλία: Άναψε τσιγάρο από τον βωμό του Άγνωστου Στρατιώτη - Τώρα θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες

Γαλλία: Άναψε τσιγάρο από τον βωμό του Άγνωστου Στρατιώτη - Τώρα θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες

Διεθνή

NETWORK

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

Πόσα λεπτά περπάτημα την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr
WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

WWF Ελλάδος: Καλά νέα για τα δάση στην φετινή αντιπυρική; Όχι ακριβώς…

ienergeia.gr
Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

ienergeia.gr
Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

Tesla: Υπέβαλε αίτημα για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βρετανία

ienergeia.gr
Αφθώδης πυρετός: Φόβοι εξάπλωσης μετά από κρούσματα στην Τουρκία

Αφθώδης πυρετός: Φόβοι εξάπλωσης μετά από κρούσματα στην Τουρκία

healthstat.gr
Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

healthstat.gr
Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

ienergeia.gr
Έλαιο δαμάσκηνου: Το φυσικό αντιφλεγμονώδες για αντιγήρανση και λαμπερό δέρμα

Έλαιο δαμάσκηνου: Το φυσικό αντιφλεγμονώδες για αντιγήρανση και λαμπερό δέρμα

healthstat.gr