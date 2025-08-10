Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Χαμάς για Νετανιάχου: Συνεχίζει να ψεύδεται και να εξαπατά

Χαμάς για Νετανιάχου: Συνεχίζει να ψεύδεται και να εξαπατά
Τι απαντά στον Ισραηλινό ηγέτη.

Η Χαμάς κατηγόρησε σήμερα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είπε «μια σειρά από ψέματα» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στην οποία δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι το σχέδιο του Ισραήλ να κατακτήσει την πόλη της Γάζας είναι ο «καλύτερος τρόπος για να τελειώσει ο πόλεμος».

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνεχίζει να ψεύδεται, να εξαπατά και να επιδιώκει να παραπλανά τον κόσμο. Όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου είναι μια σειρά από ψέματα. Είναι ανίκανος να αντιμετωπίσει την αλήθεια και αντ’ αυτού προσπαθεί για να την διαστρεβλώσει και να την αποκρύψει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Τάχερ αλ Νούνου, σύμβουλος για τα μέσα ενημέρωσης του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

«Δείγμα ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό»

«Δείγμα ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό»

Αν. Μεσόγειος: Ξαναχαράζεται ο χάρτης, χρεοκοπούν τα επικίνδυνα παραμύθια

Αν. Μεσόγειος: Ξαναχαράζεται ο χάρτης, χρεοκοπούν τα επικίνδυνα παραμύθια

Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Έπεσε ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Από θαύμα γλίτωσε γιατρός

Έπεσε ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Από θαύμα γλίτωσε γιατρός

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

Τώρα τα τρολ τι λένε;

Τώρα τα τρολ τι λένε;

Ο Πληροφοριοδότης
Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Διεθνή
Φάμελλος: Ουρά των Νετανιάχου και Τραμπ ο Μητσοτάκης

Φάμελλος: Ουρά των Νετανιάχου και Τραμπ ο Μητσοτάκης

Πολιτική
Η Χαμάς απαντά στον Νετανιάχου: «Πραξικόπημα» το σχέδιο κατάληψης ολόκληρης της Γάζας

Η Χαμάς απαντά στον Νετανιάχου: «Πραξικόπημα» το σχέδιο κατάληψης ολόκληρης της Γάζας

Διεθνή

NETWORK

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

healthstat.gr
Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

healthstat.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr
Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

healthstat.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Έπεσε ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Από θαύμα γλίτωσε γιατρός

Έπεσε ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Από θαύμα γλίτωσε γιατρός

healthstat.gr