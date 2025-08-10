Games
Προειδοποίηση για «παραπλανητική» ετικέτα σε παπούτσια - Τι να κάνουν οι καταναλωτές

Φωτογραφία: Pixabay
Η PETA προειδοποιεί για την «παραπλανητική» ετικέτα μαλλιού σε είδη υπόδησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η PETA - Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων προτρέπει τον υπουργό Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Ρέινολντς, να επικαιροποιήσει τους κανονισμούς για τις ετικέτες υποδημάτων, ώστε το μαλλί να μην ομαδοποιείται πλέον στην κατηγορία «κλωστοϋφαντουργικό προϊόν».

Η PETA δηλώνει ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να τροποποιήσει τους κανονισμούς, ώστε να καταστεί σαφές στους καταναλωτές ότι το μαλλί, όπως και το δέρμα προέρχεται από το σώμα ενός ζώου.

Ενώ το δέρμα φέρει διακριτά, ευρέως αναγνωρισμένα σύμβολα, η PETA υποστηρίζει ότι το μαλλί, παρά το γεγονός ότι είναι επίσης ζωικό προϊόν, κατηγοριοποιείται ως «κλωστοϋφαντουργικό προϊόν». Αυτό το εικονίδιο, που αντιπροσωπεύει υφαντό ύφασμα, συνδέεται συνήθως με φυτικά ή συνθετικά υλικά όπως βαμβάκι, κάνναβη ή πολυεστέρα.

Η PETA υποστηρίζει ότι η ομαδοποίηση του μαλλιού κάτω από αυτό το σύμβολο είναι «παραπλανητική» και καλεί την κυβέρνηση να ορίσει ξεχωριστό σύμβολο για να γνωστοποιεί την ζωική του προέλευση.

Η Κέιτ Γουέρνερ, ανώτερη διευθύντρια εκστρατειών της PETA ανέφερε σε δήλωσή της: «Κάθε παπούτσι ή παντόφλα που κατασκευάζεται από μαλλί προέρχεται από ένα ζώο που πιθανότατα χτυπήθηκε ανελέητα και κουρεύτηκε προτού σφαγιαστεί».

«Οι καταναλωτές αξίζουν διαφάνεια και η PETA καλεί τον υπουργό Εμπορίου Τζόναθαν Ρέινολντς να διασφαλίσει ότι το μαλλί φέρει ένα σύμβολο που να δηλώνει με σαφήνεια τη ζωική του προέλευση».

