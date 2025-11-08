Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί επίσημα προς ψήφιση στο κοινοβούλιο στις 26 Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά το καθεστώς φορολόγησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, βάζοντας τέλος στην περίοδο των προνομίων που απολάμβαναν οι ιδιοκτήτες τους.

Όπως έγινε γνωστό, η Υπουργός Οικονομικών, Rachel Reeves, σχεδιάζει να παρουσιάσει στις 26 Νοεμβρίου ένα νέο φορολογικό πλαίσιο, το οποίο θα επιβάλλει χρέωση ανά χιλιόμετρο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το μέτρο, που αναμένεται να εφαρμοστεί από το 2028, προβλέπει φόρο 0,34 ευρώ ανά μίλι (περίπου 0,21 ευρώ ανά χιλιόμετρο). Με βάση τους υπολογισμούς που έχει κάνει το Υπουργείο, κάθε ιδιοκτήτης ηλεκτρικού οχήματος θα πληρώνει ετησίως κοντά στα 300 ευρώ σε φόρους χρήσης του αυτοκινήτου του.

Η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μέτρο στοχεύει στη «δίκαιη κατανομή» του κόστους συντήρησης των δρόμων και των υποδομών, καθώς η αυξανόμενη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων μειώνει αισθητά τα φορολογικά έσοδα που προέρχονταν από την κυκλοφορία συμβατικών αυτοκινήτων.

Ωστόσο, οι επικριτές επισημαίνουν ότι μια τέτοια πολιτική θα μπορούσε να φρενάρει την υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς οι πολίτες θα βλέπουν να μειώνονται τα οικονομικά κίνητρα που μέχρι τώρα καθιστούσαν τα ηλεκτρικά πιο ελκυστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν και το μέτρο αφορά προς το παρόν μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, η συζήτηση για τη φορολόγηση βάσει χρήσης αρχίζει να κερδίζει έδαφος και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα περισσότερα κράτη της Ε.Ε. αναζητούν νέους τρόπους να διατηρήσουν σταθερά τα δημόσια έσοδα, καθώς η μετάβαση σε οχήματα μηδενικών ρύπων αλλάζει τα δεδομένα της αυτοκίνησης.