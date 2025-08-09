Games
Βραζιλία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (βίντεο)

Βραζιλία: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (βίντεο)
Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια του δυστυχήματος.

Τουλάχιστον 11 νεκροί και 46 τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος με σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό το βράδυ της Παρασκευής στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τους 46 τραυματίες, οι 12 είναι σε σοβαρή κατάσταση - ανάμεσά τους και ο οδηγός του φορτηγού - οι 26 σε σταθερή και 8 φέρουν ελαφρά τραύματα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων στην κεντροδυτική πολιτεία Μάτο Γκρόσο, το λεωφορείο έπιασε φωτιά.

{https://x.com/OSul_noticias/status/1954167823795621991}

Το τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο BR-163 στον οποίο μόνο το 2024 καταγράφηκαν 1.304 τροχαία, 65 εξ αυτών θανατηφόρα. Στον ίδιο αυτοκινητόδρομο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο της φετινής χρονιάς έχουν χάσει τη ζωή τους 40 άνθρωποι.

