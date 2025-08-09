Games
Η κυβέρνηση Τραμπ τα βάζει και με το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια - Απαιτεί 1 δισ. δολάρια

Η κυβέρνηση Τραμπ τα βάζει και με το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια - Απαιτεί 1 δισ. δολάρια Φωτογραφία: Unsplash
Το ποσό είναι πενταπλάσιο από εκείνο που συναίνεσε να καταβληθεί το νεοϋρκέζικο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Κολούμπια στα τέλη Ιουλίου

Το περίβλεπτο δημόσιο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ απαιτεί την καταβολή τερατώδους προστίμου, ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, εξαιτίας των διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων το 2024, στο πλαίσιο νέας επίθεσης του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Το ποσό είναι πενταπλάσιο από εκείνο που συναίνεσε να καταβληθεί το νεοϋρκέζικο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Κολούμπια στα τέλη Ιουλίου –πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια– για να ρυθμιστεί διένεξη μετά τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού στην πανεπιστημιούπολη, κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων της άνοιξης του 2024 εναντίον του πολέμου τον οποίο διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ως δημόσιο πανεπιστήμιο, είμαστε εξαρτημένοι από τα χρήματα των φορολογουμένων κι αν γινόταν πληρωμή τέτοιου μεγέθους θα καταστρεφόταν εντελώς το καλύτερο δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα στη χώρα, κάτι που θα προκαλούσε μεγάλη βλάβη στους φοιτητές μας και σε όλους τους Καλιφορνέζους», σχολίασε ο πρόεδρος του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (UC), ο Τζέιμς Μίλικεν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, που επιβλέπει δέκα πανεπιστημιουπόλεις, ανάμεσά τους και τη μεγαλύτερη, στο Λος Άντζελες (UCLA), εστία των κινητοποιήσεων της περασμένης χρονιάς και στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ, το ίδρυμα έλαβε χθες Παρασκευή την απαίτηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και τη μελετά.

Ο κ. Μίλικεν αναφέρθηκε ακόμη στο «κρίσιμο έργο που επιτελούν το UCLA και το δίκτυο του UC όσον αφορά την έρευνα στα πεδία της τεχνολογίας και της ιατρικής, για να σώζονται ζωές, να αυξάνεται η εμπιστοσύνη στην αμερικανική οικονομία και να προστατεύεται η εθνική ασφάλεια».

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης στην Καλιφόρνια, η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί επίσης το πανεπιστήμιο να προχωρήσει στην καταβολή αποζημιώσεων 172 εκατομμυρίων δολαρίων σε εβραίους φοιτητές που υπέστησαν διακρίσεις ή εκφοβισμό στις πανεπιστημιουπόλεις πριν από 15 μήνες.

Το δίκτυο του UC, με έδρα την πολυπληθέστερη και πλουσιότερη πολιτεία της χώρας, θεωρείται το καλύτερο δημόσιο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, όπου τα πλέον περίβλεπτα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν δίδακτρα στην ουσία απαγορευτικά για τους περισσότερους.

Αφού επέστρεψε στην εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Τραμπ, μέγας σύμμαχος του Ισραήλ, δεν σταματά να κλιμακώνει την πίεση που ασκεί στα πανεπιστήμια — παγώνοντας, στην περίπτωση του Κολούμπια, επιχορηγήσεις εκατομμυρίων δολαρίων που του παρέχει το ομοσπονδιακό κράτος για έρευνα.

Το Κολούμπια έκλεισε στα τέλη του Ιουλίου συμφωνία ύψους 221 εκατ. δολαρίων με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να τερματιστεί πολύμηνη διένεξη, ωστόσο ειδικοί προειδοποίησαν πως δημιουργήθηκε έτσι «καταστροφικό προηγούμενο» στην «αυταρχική» ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε την περασμένη εβδομάδα πως αναμένεται να κλειστεί συμφωνία για την καταβολή 500 εκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και στο αρχαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας, το Χάρβαρντ.

