Η Κίνα εγκαινίασε τον δεύτερο εμπορικό τερματικό σταθμό για αμαξοστοιχίες με προορισμό την Ευρώπη

Η επαρχία Χουμπέι στην κεντρική Κίνα εγκαινίασε την Τετάρτη, τον δεύτερο εμπορικό τερματικό σταθμό για την εξυπηρέτηση εμπορικών αμαξοστοιχιών που ταξιδεύουν μεταξύ της Κίνας και της Ευρώπης.

Με ένα εμπορικό τρένο που μετέφερε ανταλλακτικά αυτοκινήτων και είχε αναχωρήσει από τον σιδηροδρομικό σταθμό Σιανγκλουσάν, εγκαινίασε προχθές η επαρχία Χουμπέι τον δεύτερο εμπορικό τερματικό σταθμό για αμαξοστοιχίες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη.

Ο νέος λειτουργικός τερματικός σταθμός βρίσκεται στην Ουχάν, την πρωτεύουσα της κινεζικής επαρχίας, ενώ καθιστά δυνατή την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας των τελωνειακών ελέγχων χωρίς ν’ απαιτείται μεταφόρτωση, μειώνοντας τον χρόνο της μεταφοράς των εμπορευμάτων κατά περίπου δύο ημέρες, με ταυτόχρονη μείωση του οικονομικού κόστους διαχείρισης των εμπορευμάτων κατά 15%, σε σύγκριση με την προηγούμενη διεξαγωγή των σιδηροδρομικών εμπορικών δρομολογίων.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Σιανγκλουσάν λειτουργεί ως σημαντικός κόμβος που διασυνδέει εμπορικούς τερματικούς σταθμούς για υδάτινες και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Προηγουμένως τα εξαγωγικά προϊόντα συγκεντρώνονταν στην Ουχάν και μεταφέρονταν μέσω του ποταμού Γιανγκτσέ στο μοναδικό κέντρο διακίνησης εμπορευμάτων της κινεζικής επαρχίας, στον σιδηροδρομικό σταθμό Γιουχιασάν, για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες που είχαν προορισμό την Ευρώπη μέσω της Κεντρικής Ασίας.