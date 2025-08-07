Ο Πούτιν ελπίζει να συναντηθεί με τον Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, ίσως στα ΗΑΕ

«Μετά από πρόταση της αμερικανικής πλευράς, ουσιαστικά επιτεύχθηκε συμφωνία για τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης στο υψηλότερο επίπεδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή μιας συνάντησης μεταξύ του Πούτιν και Τραμπ», δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι ελπίζει να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πιθανώς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η είδηση ήρθε παραμονή της προθεσμίας για επιβολή κυρώσεων, που έθεσε ο Λευκός Οίκος στη Μόσχα προκειμένου να δείξει πρόοδο προς τον τερματισμό του τριετούς πολέμου στην Ουκρανία.

Ο σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι μια σύνοδος κορυφής θα μπορούσε ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα σε έναν τόπο που έχει αποφασιστεί «ήδη επί της αρχής». Ωστόσο, δεν έχει καθοριστεί η ακριβής τοποθεσία ακόμα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Associated Press. Οι ΗΠΑ αναμένεται να επιβάλουν πρόσθετες κυρώσεις την Παρασκευή στη Ρωσία, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο Ουσάκοφ απέρριψε την πιθανότητα να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάτι που ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει ότι ο Τραμπ ήταν έτοιμος να εξετάσει. Ο Πούτιν εξάλλου έχει απορρίψει και τις προηγούμενες προσφορές του Ζελένσκι για μια συνάντηση με σκοπό την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

«Προτείνουμε, καταρχάς, να επικεντρωθούμε στην προετοιμασία μιας διμερούς συνάντησης με τον Τραμπ και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή η συνάντηση να είναι επιτυχημένη και παραγωγική», δήλωσε ο Ουσάκοφ, προσθέτοντας ότι η πρόταση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ για μια συνάντηση στην οποία θα συμμετέχει και ο ηγέτης της Ουκρανίας «δεν συζητήθηκε συγκεκριμένα». Ο Πούτιν έκανε την ανακοίνωση για τη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Κρεμλίνο μετά τη συνάντησή του με τον Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, τον πρόεδρο των ΗΑΕ.

Ερωτηθείς ποιος μίλησε πρώτος για τη συνάντηση, ο Πούτιν είπε ότι αυτό δεν είχε σημασία και «και οι δύο πλευρές εξέφρασαν ενδιαφέρον». Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, μια συνάντηση Τραμπ - Πούτιν δεν θα πραγματοποιηθεί εάν ο Ρώσος ηγέτης δεν συμφωνήσει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι.

Μιλώντας για την πιθανή εμπλοκή του Ζελένσκι, ο Πούτιν είπε ότι έχει αναφέρει αρκετές φορές ότι δεν ήταν αντίθετος. «Είναι μια πιθανότητα, αλλά πρέπει να υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις» για να συμβεί. Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει προηγουμένως ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα πρέπει να συναντηθούν μόνο όταν επιτευχθεί συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι αντιπροσωπείες τους.

Κρεμλίνο: Τις επόμενες μέρες η συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε την Πέμπτη ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, στην πρώτη σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών από το 2021.

«Ξεκινάμε τώρα συγκεκριμένες προετοιμασίες μαζί με τους Αμερικανούς συναδέλφους μας», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι έχει συμφωνηθεί ένας τόπος διεξαγωγής της συνόδου κορυφής, ωστόσο αυτό θα ανακοινωθεί αργότερα. Ο Πούτιν είχε συνομιλίες την Πέμπτη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον οποίο πηγές έχουν προτείνει προηγουμένως ως πιθανό τόπο.

Η ανακοίνωση ακολούθησε μόλις μία μέρα αφότου ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, είχε συνομιλίες με τον Πούτιν στη Μόσχα, αναζητώντας μια σημαντική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Από την πλευρά του ο Τραμπ απείλησε με νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και των χωρών που αγοράζουν τα προϊόντα της από την Παρασκευή, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Ήδη την Τετάρτη επέβαλε υψηλότερους δασμούς στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα προχωρήσει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας παρά την πρόοδο στις συνομιλίες αλλά δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ θα ανακοινώσει περαιτέρω βήματα μόλις λήξει η προθεσμία της Παρασκευής.

Σημειώνεται ότι από τον Ιούνιο του 2021 οπότε και συναντήθηκαν στη Γενεύη ο Πούτιν με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν δεν έχει υπάρξει σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Η Ρωσία κήρυξε πόλεμο στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, επικαλούμενη απειλές για την ασφάλειά της και βυθίζοντας τις σχέσεις της με τη Δύση. Το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του χαρακτήρισαν την εισβολή ως αυτοκρατορική αρπαγή γης.

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να διορθώσει τις σχέσεις με τη Ρωσία και να προσπαθήσει να τερματίσει τον πόλεμο, αν και στα δημόσια σχόλιά του έχει ταλαντευτεί μεταξύ θαυμασμού και έντονης κριτικής προς τον Πούτιν. Στον απόηχο της επιβεβαίωσης της είδησης της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν ο κύριος χρηματιστηριακός δείκτης της Ρωσίας, MOEX, σημείωσε έως και 5% άνοδο, στο υψηλότερο επίπεδό του σε δύο μήνες. Το ρούβλι έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο δύο εβδομάδων έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και του γιουάν της Κίνας.

«Οι ρωσικές μετοχές ανεβαίνουν στα ύψη. Οι επενδυτές ελπίζουν ότι η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν θα αποτελέσει ένα βήμα προς την ομαλοποίηση της γεωπολιτικής κατάστασης», ανέφεραν στο Reuters οι αναλυτές της Alfa Bank.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να συναντήσει τον Πούτιν ήδη την επόμενη εβδομάδα. Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την Τετάρτη ότι σκόπευε να συναντηθεί με τον Πούτιν και στη συνέχεια να ακολουθήσει μια τριμερής συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν από καιρό ανησυχίες ότι ο Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει συμπάθεια για ορισμένες από τις απαιτήσεις της Ρωσίας, θα μπορούσε να συμμαχήσει με τον Πούτιν για να επιβάλει μια συμφωνία για τον Ζελένσκι που θα ήταν βαθιά μειονεκτική για το Κίεβο. Από την πλευρά του ο Ζελένσκι μίλησε την Πέμπτη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και δημοσίευσε στο X ότι «ο πόλεμος συμβαίνει στην Ευρώπη και η Ουκρανία είναι αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης - βρισκόμαστε ήδη σε διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ. Επομένως, η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχει στις σχετικές διαδικασίες».

Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με μια «αξιοπρεπή ειρήνη» και όποια διευθέτηση επιτευχθεί θα διαμορφώσει το τοπίο ασφάλειας της Ευρώπης για τις επόμενες δεκαετίες. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι έχουν προταθεί διάφορες πιθανές διμερείς και τριμερείς μορφές. «Η Ουκρανία δεν φοβάται τις συναντήσεις και αναμένει την ίδια γενναία προσέγγιση από τη ρωσική πλευρά», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

« Αμοιβαία ωφέλιμη » η συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έθεσε την Τετάρτη το ενδεχόμενο μιας συνάντησης Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι, αλλά η ρωσική πλευρά άφησε αυτή την πρόταση «εντελώς ασχολίαστη».

«Προτείνουμε, πρώτα απ 'όλα, να επικεντρωθούμε στην προετοιμασία μιας διμερούς συνάντησης με τον Τραμπ και πιστεύουμε ότι το κύριο μέλημα είναι αυτή η συνάντηση να είναι επιτυχημένη και παραγωγική», δήλωσε ο Ουσάκοφ. Πρόσθεσε πως η συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ ήταν επαγγελματική και εποικοδομητική. «Σημειώθηκε για άλλη μια φορά ότι οι ρωσοαμερικανικές σχέσεις μπορούν να οικοδομηθούν σύμφωνα με ένα εντελώς διαφορετικό, αμοιβαία επωφελές σενάριο, σημαντικά διαφορετικό από το πώς έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία επέβαλε βαριές κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο, η Μόσχα είχε χαρακτηρίσει τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον ως «υπό του μηδενός». Υπό τον Τραμπ, και οι δύο πλευρές έχουν μιλήσει για την πιθανή αποκατάσταση επικερδών εμπορικών δεσμών.

Ο Ρώσος μπλόγκερ για τον πόλεμο και υπέρμαχος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ποντόλιακα, σε ανάρτησή του μετά τις συνομιλίες Πούτιν - Γουίτκοφ δήλωσε πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν έπαιξε ένα «αριστοτεχνικό διπλωματικό παιχνίδι. Φαίνεται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατάφερε να φέρει τον Τραμπ σε ένα «καρουζέλ διαπραγματεύσεων»», έγραψε στο blog του, το οποίο έχει περισσότερους από τρία εκατομμύρια συνδρομητές.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη έναν επιπλέον δασμό 25% στις ινδικές εισαγωγές, που θα τεθεί σε ισχύ στις 28 Αυγούστου, επικαλούμενος τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινώσει παρόμοιους περαιτέρω δασμούς σε αγαθά και από την Κίνα.

Με πληροφορίες του Reuters/Associated Press