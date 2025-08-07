Games
Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε συνάντηση Πούτιν - Τραμπ «τις επόμενες ημέρες»

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε συνάντηση Πούτιν - Τραμπ «τις επόμενες ημέρες»
Η Μόσχα επιβεβαίωσε την πρόταση Τραμπ για τριμερή συνάντηση, αλλά αρνήθηκε να την σχολιάσει. Μήπως ο Πούτιν απλά κερδίζει χρόνο;

Το ρωσικό πρακτορείο IFAX - επικαλούμενο τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ - μεταδίδει το πρωί της Πέμπτη ότι επετεύχθη συμφωνία για συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν αρχίσει να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες. Ο τόπος διεξαγωγής της συνάντησης έχει επίσης συμφωνηθεί και θα ανακοινωθεί αργότερα, ανέφερε ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ συζήτησε την ιδέα μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Πούτιν, Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον Ρώσο πρόεδρο χθες, αλλά η Μόσχα δεν σχολίασε την πρόταση.

«Κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς, επιτεύχθηκε καταρχήν συμφωνία για τη διεξαγωγή διμερούς συνόδου τις επόμενες ημέρες, δηλαδή συνάντησης μεταξύ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, αλλά ο Ουσακόφ επισήμανε ότι προς το παρόν είναι δύσκολο να προβλεφθεί πόσες ημέρες θα απαιτηθούν για την προετοιμασία της συνόδου.

Θα αποδεχτεί ο Πούτιν την πρόταση Τραμπ για συνάντηση με τον Ζελένσκι;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν πάντα απρόθυμος να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πολλοί στην Ευρώπη θα τον κατηγορήσουν ότι απλώς κερδίζει χρόνο - μεταδίδει ο ανταποκριτής του SkyNews στη Μόσχα, Ίβορ Μπένετ.

«Υπήρχε η αίσθηση πριν από τη συνάντηση [σσ. Γουίτκοφ - Πούτιν] ότι η Ρωσία θα έπρεπε να προσφέρει κάτι στον Τραμπ αν θέλει να μετριάσει την οργή του, και μια κατ’ ιδίαν συνάντηση ίσως να ήταν αυτό».

«Ο Τραμπ ενδέχεται να παρουσιάσει οποιαδήποτε συνάντηση με τον Πούτιν ως επιτυχία από μόνη της», σημειώνει από την πλευρά του στο CNN ο Στίβεν Κόλινσον. «Αλλά έτσι θα πρόσφερε στον Πούτιν ένα έπαθλο... χωρίς αντάλλαγμα».

Ο πρώην συνταγματάρχης της KGB ενδέχεται να ποντάρει στην αγάπη του Τραμπ για αναμνηστικές φωτογραφίες, σχολιάζει σκωπτικά. «Οι συναντήσεις της πρώτης του θητείας με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, για παράδειγμα, δεν κατάφεραν να τερματίσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας». Οι φωτογραφίες όμως υπάρχουν.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι είναι πρόθυμος να συναντήσει τον Τραμπ όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και μια τέτοια συνάντηση - που θα θύμιζε τις ιστορικές συνόδους ΗΠΑ-ΕΣΣΔ του Ψυχρού Πολέμου - θα σήμαινε την επανεμφάνιση ενός παρία στην κορυφαία διπλωματική σκηνή του κόσμου. Οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση θα ξυπνούσε μνήμες από τη σύνοδο του Ελσίνκι κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν ο Πούτιν κατόρθωσε εντυπωσιακά να χειραγωγήσει τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Νομίζω ότι ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης ως ευκαιρία», δήλωνε νωρίτερα ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, στην Κέιτλαν Κόλινς του CNN.

«Νομίζω ότι ξέρει ότι - εκούσια ή ακούσια - έχει ζορίσει τον Τραμπ λίγο παραπάνω απ’ όσο έπρεπε, και θα έχει κάποιες ιδέες για το πώς να τον φέρει ξανά με το μέρος του».

Το κρίσιμο ερώτημα τώρα είναι τι θα μπορούσαν να προσφέρουν οι Ρώσοι ως απτό αποτέλεσμα της συνόδου.

Οι ΗΠΑ στο παρελθόν είχαν προσπαθήσει να συμφωνηθεί η παύση των αεροπορικών επιθέσεων και από τις δύο πλευρές. Αυτό θα επέτρεπε στους Ουκρανούς να βγουν από τα καταφύγια. Αλλά οι πιθανότητες για ευρύτερη κατάπαυση πυρός φαίνονται περιορισμένες.

Μια άλλη πιθανή προσέγγιση θα ήταν η Ρωσία να δελεάσει τον Τραμπ ώστε να αποστρέψει το βλέμμα του από την Ουκρανία - ίσως με μια υπόσχεση για συνομιλίες πάνω σε συμφωνία ελέγχου των πυρηνικών όπλων, που θα ενίσχυε την υστεροφημία του, ή με σημαντική οικονομική συνεργασία που θα «χτυπούσε» στα πραγματιστικά του ένστικτα.

Η Ουκρανία (καλά θα κάνει να) είναι επιφυλακτική απέναντι στο ενδεχόμενο ο Τραμπ να επιστρέψει σε ένα φιλορωσικό σχέδιο ειρήνης που θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της Μόσχας να διατηρήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει, καθώς και να αποκλειστεί οριστικά η ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ.

«Το κλειδί είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εξαπατήσουν κανέναν στις λεπτομέρειες - ούτε εμάς ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωνε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

