Πέθανε η ηθοποιός και τραγουδίστρια Κόνι Φράνσις

Η Κόνι Φράνσις πέθανε το βράδυ της Τετέρτης, σύμφωνα με ανακοίνωση στο Facebook.

Η Κόνι Φράνσις, τραγουδίστρια της ποπ και ηθοποιός, με επιτυχίες όπως το «Lipstick on Your Collar» και το «Who’s Sorry Now?» που έγιναν σύμβολα για τους έφηβους της δεκαετίας του 1960, πέθανε, όπως ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος και φίλος της, Ρον Ρόμπερτς.

Η Κόνι Φράνσις πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνω για τον θάνατο της αγαπημένης μου φίλης Κόνι Φράνσις χθες το βράδυ», έγραψε η Ρόμπερτς σε ανάρτησή του στο Facebook. «Ξέρω ότι η Κόνι θα ενέκρινε το γεγονός ότι οι θαυμαστές της είναι από τους πρώτους που θα μάθουν για αυτά τα θλιβερά νέα».

Η Κόνι Φράνσις νοσηλεύτηκε πρόσφατα και αναγκάστηκε να ακυρώσει κάποιες εμφανίσεις της πριν από λίγο καιρό, σύμφωνα με αναρτήσεις που κοινοποίησε στα social media.

