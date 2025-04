Οι Linkin Park live στον τελικό του Champions League (Βίντεο)

Οι Linkin Park ανακοίνωσαν την επιστροφή - έκπληξη τον Σεπτέμβριο του 2024 μέσω ενός ειδικού event που προβλήθηκε με livestream.

Οι Linkin Park ανακοίνωσαν ότι στις 31 Μαΐου θα βρίσκονται στο Μόναχο για να δώσουν μία live συναυλία για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός, τον τελικό του 2025 UEFA Champion's League.

Η μπάντα ακολουθεί την περυσινή «τακτική» του Lenny Kravitz, ο οποίος εμφανίστηκε για να ερμηνεύσει τα Fly Away, Human and Are You Gonna Go My Way στο στάδιο του Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συναυλία τους θα μεταδοθεί live και μέσα από το επίσημη κανάλι της UEFA στο YouTube.

Οι Linkin Park ανακοίνωσαν την επιστροφή - έκπληξη τον Σεπτέμβριο του 2024 μέσω ενός ειδικού event που προβλήθηκε με livestream. Εκεί η μπάντα ανακοίνωσε επίσης ότι «στρατολογούν» την Emily Armstrong για να γίνει η φωνή της μπάντας και στην κυκλοφορία του άλμπουμ τους From Zero.

Το συγκρότημα ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία του, με σταθμούς από τη Βρετανία και τη Γερμανία μέχρι τη Νότια Κορέα και τη Σαουδική Αραβία.

{https://twitter.com/linkinpark/status/1912445869703540753}