Εικόνες αποκάλυψης στη Βαλένθια: Τουλάχιστον 95 νεκροί, νέος συναγερμός για την Καταλονία

Τις πληγές της μετρά η Βαλένθια και ολόκληρη η Ισπανία έπειτα από τις πλημμύρες που άφησαν πίσω πολλές δεκάδες αγνοούμενους στη χειρότερη φυσική καταστροφή που έχει πλήξει τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι ισπανικές Αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη πως τουλάχιστον 95 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις που παρέσυραν αυτοκίνητα, γέφυρες και σπίτια, διακόπτοντας τις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες σε τμήματα της ανατολικής και νότιας Ισπανίας.

Τουλάχιστον 92 θάνατοι καταγράφηκαν στη Βαλένθια, ενώ άλλοι δύο στην Καστίλλη-Λα Μάντσα στα δυτικά της Βαλένθια και ένας στη Μάλαγα - ένας 71χρονος Βρετανός που πέθανε στο νοσοκομείο μετά τη διάσωσή του από το σπίτι του.

Ο Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος καθώς οι ακραίες συνθήκες συνεχίζονται, ενώ εξακολουθούν να «υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι». Στο εθνικό του διάγγελμα την Τετάρτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση: «Όλη η Ισπανία κλαίει μαζί σας... δεν θα σας εγκαταλείψουμε», τόνισε απευθυνόμενος στους πληγέντες.

Ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες είναι ο χειρότερος στη χώρα από το 1973, όταν τουλάχιστον 150 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους από τις χειρότερες πλημμύρες της χώρας στα νοτιοανατολικά.

This is terrifying. It’s like something from an apocalyptic film. And it’s one of the roads out of Valencia towards the circuit pic.twitter.com/evbgARztVF

Μια από τις πρώτες πόλεις που επλήγησαν κοντά στη Βαλένθια, η Τσίβα, ανέφερε την Τρίτη βροχοπτώσεις ενός έτους σε διάστημα μόλις οκτώ ωρών, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Καθώς ο ισπανικός στρατός και τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης προσπαθούσαν να σώσουν ανθρώπους το πρωί της Τετάρτης - ανασύροντας μεταξύ άλλων πολίτες από μπαλκόνια και στέγες αυτοκινήτων - οι επιζώντες στη Βαλένθια αφηγούνταν τη φρίκη των πλημμυρών το βράδυ της Τρίτης.

Τα ξαφνικά κύματα μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια, αιφνιδιάζοντας πολλούς οδηγούς.

Ο 21χρονος Guillermo Serrano Pérez, από την Paiporta κοντά στη Βαλένθια, δήλωσε ότι το νερό είχε ορμήσει σε έναν αυτοκινητόδρομο «σαν τσουνάμι», αναγκάζοντας τον ίδιο και τους γονείς του να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητό τους και να σκαρφαλώσουν σε μια γέφυρα για να επιβιώσουν.

Ένας άλλος μάρτυρας αφηγήθηκε πως όταν οδηγοί συνειδητοποίησαν ότι ένας χείμαρρος νερού κατευθυνόταν προς το μέρος τους σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα για να διαφύγουν κατά μήκος μιας υπερυψωμένης κεντρικής νησίδας. «Δόξα τω Θεώ, κανείς δεν γλίστρησε γιατί αν κάποιος είχε πέσει, το ρεύμα θα τον είχε παρασύρει», δήλωσε η Patricia Rodriguez, 45 ετών, στην εφημερίδα El País.

Ένας κάτοικος της La Torre δήλωσε στο BBC ότι κάποιοι φίλοι του είχαν χάσει τα σπίτια τους, ενώ το βράδυ της Τρίτης «είδε αυτοκίνητα να επιπλέουν στο νερό» και την παλίρροια να «σπάει κάποιους τοίχους».

Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος του Horno de Alcedo, μιας πόλης λίγο έξω από τη Βαλένθια, δήλωσε στο BBC Newshour πως η στάθμη των υδάτων αυξήθηκε κατά περισσότερο από ένα μέτρο μέσα σε λίγα λεπτά.

Τις τελευταίες ώρες αυξάνονται οι καταγγελίες που θέλουν τις ισπανικές Αρχές να άργησαν πολύ να αντιδράσουν και ενημερώσουν τους πολίτες, με αποτέλεσμα αυτοί να μην καταφέρουν εγκαίρως να απομακρυνθούν ή να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια εθνικών καταστροφών, δεν εξέδωσε προειδοποίηση μέχρι τις 20:15 το βράδυ της Τρίτης τοπική ώρα - αλλά μέχρι τότε η Τσίβα και πολλές άλλες πόλεις είχαν ήδη πλημμυρίσει για τουλάχιστον δύο ώρες.

The scale of the flooding currently unfolding in Valencia, Spain is unfathomable. This is footage from Chiva, where a jaw-dropping 343 mm of rain was recorded in just 4 hours earlier today, between 4:30 PM and 8:30 PM.



Video credit: Nalabcer pic.twitter.com/WdCgUifavQ