Το Ισραήλ ετοιμάζεται για νέο χτύπημα στο Ιράν ως απάντηση στην επίθεση με drone στο σπίτι του Νετανιάχου

Το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας ετοιμάζει νέο χτύπημα προς το Ιράν ως απάντηση στην επίθεση με drone στο σπίτι του Νετανιάχου στην Καισάρεια, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Το παραθαλάσσιο σπίτι του ισραηλινού ηγέτη Μπενιαμίν Νετανιάχου στην παραλιακή πόλη Καισάρεια, υπέστη ζημιές από την επίθεση drone, την ευθύνη της οποίας ανέλαβε η Χεζμπολάχ.

Ο Νετανιάχου και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης κανείς δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το περιστατικό έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πώς το drone απέφυγε την αεράμυνα του Ισραήλ, ακόμη και μετά τον αποδεκατισμό της ηγεσίας της Χεζμπολάχ και καθώς ο στρατός του Ισραήλ αυξάνει τις επιδρομές σε ολόκληρες εκτάσεις του Λιβάνου.

Η σύζυγός του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σάρα, σχολίασε σε ανάρτησή της στο Instagram:

«Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για όλη την ανησυχία και τα συγκινητικά μηνύματα» τόνισε αρχικά και συμπλήρωσε: «Σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για όλους μας, νιώθουμε τη ζεστή αγκαλιά και τη δύναμη που μας δίνετε για να συνεχίσουμε, να ορθώσουμε το ανάστημά μας απέναντι σε κάθε απειλή και να δυναμώνουμε τα χέρια των γενναίων στρατιωτών μας».

«Η απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού του Ισραήλ και εμένα δεν είναι απλώς μια προσωπική απόπειρα - είναι επίθεση σε όλους μας, στον λαό του Ισραήλ, στις αξίες και τον τρόπο του λαού μας» συμπλήρωσε η Σάρα Νετανιάχου.

«Η καρδιά μας είναι με τους στρατιώτες και τους ήρωές μας, που υπερασπίζονται τη χώρα με απαράμιλλη αφοσίωση και θάρρος. Είμαστε μαζί τους, και όπως πάντα, θα συνεχίσουμε να μένουμε σταθεροί απέναντι σε κάθε πρόκληση. Εύχομαι σε όλους μας ήρεμες μέρες και ασφάλεια για όλους μας» κατέληξε.

#BREAKING Israeli Security Cabinet discussing 2nd military strike on Iran in response to drone attack on Netanyahu's home in Caesarea: Israeli Channel 13 pic.twitter.com/eOzQTgkznt