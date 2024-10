«Μακέτα» το χαρτονόμισμα του Πούτιν - Ο ντόρος, ο ενθουσιασμός και η αλήθεια

Ο Πούτιν εμφανίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας των Βrics να κραδαίνει ένα «νέο χαρτονόμισμα» που θα χτυπήσει το δολάριο.

Στη Σύνοδο Κορυφής της ομάδας των Brics στο Καζάν της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε με ένα χαρτονόμισμα. Η εικόνα έγινε viral και όλοι έσπευσαν να μιλήσουν για ένα κοινό χαρτονόμισμα που ετοίμασαν οι «αντιφρονούντες» της Δύσης για να «χτυπήσουν» το δολάριο. Η αλήθεια όμως είναι άλλη.

Ο Πούτιν όντως τόνισε κατά τη Σύνοδο Κορυφής ότι το δολάριο χρησιμοποιείται ως «όπλο». Οι Brics από την πλευρά τους δεν απορρίπτουν το ενδεχόμενο ενός κοινού νομίσματος συναλλαγών. Ίσως και να ετοιμάζουν μία εναλλακτική για περιορισμένη έκταση.

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε καμία αποκάλυψη και καμία παρουσία επίσημου χαρτονομίσματος. Αυτό που συνέβη στη Σύνοδο Κορυφής, ήταν η παρουσίαση ενός «εορταστικού» χαρτονομίσματος, το οποίο κυκλοφόρησε στα Μέσα με λάθος περιεχόμενο, δημιουργώντας λάθος εντυπώσεις.

A very big news is coming from the #BRICS summit…

You all must be knowing that the dollar is used for trade all over the world, but the BRICS countries surprised the whole world by issuing a single currency banknote. Now trade will be done in the BRICS currency pic.twitter.com/USPboYV9nh — UNN (@Renoldind) October 25, 2024

Ειδικοί που ήλεγξαν την πληροφορία αποκάλυψαν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην επίμαχη φωτογραφία κραδαίνει μια μακέτα ενός χαρτονομίσματος της ομάδας των BRICS στη Σύνοδο Κορυφής του Καζάν που του παρουσιάστηκε από ένθερμους συμμετέχοντες στη Σύνοδο και όχι ένα επίσημα εγκεκριμένο νόμισμα BRICS» επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι.

Τα ρωσικά Μέσα από τις 23 Οκτωβρίου έκανα λόγο για «συμβολικό χαρτονόμισμα» της διακρατικής ένωσης στη σύνοδο κορυφής των BRICS στο Καζάν.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι το χαρτονόμισμα «συμβολίζει την κοινή δουλειά που διενεργείται στο πλαίσιο συνεργασίας των ομάδων της BRICS».

Πρόσθεσε ότι το επίμαχο χαρτονόμισμα το τύπωσε ένας από τους Ρώσους συμμετέχοντες στη Σύνοδο. Μία άλλη πληροφορία από το vladday.ru, ανέφερε πως ο «πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδειξε τη μακέτα χαμογελώντας στους ομολόγους του στη Σύνοδο Κορυφής αλλά και στην επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας της Ρωσίας, Elvira Nabiullina».

? At the summit in Kazan, Putin was shown a symbolic "BRICS banknote."



The note "represents the collective work being carried out within the BRICS framework."



On the front face of the banknote, the flags of the BRICS founding countries – Russia, China, India, Brazil, and South… pic.twitter.com/loqtSF0BmM — Freedom Force (@MelissaRedpill) October 24, 2024

Σημειώνεται δε, ότι ενώ χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα εναλλακτικό παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό και τεχνολογικό σύστημα για να παρακάμψουν την κυριαρχία του δολαρίου ΗΠΑ ως μέρος αυτού που είναι γνωστό ως ατζέντα αποδoλαριοποίησης, η ινδική βάση επιμένει ότι δεν θα στοχεύσει το δολάριο ΗΠΑ.

Η Ινδία έχει καταστήσει σαφές ότι δεν σχεδιάζει να τερματίσει τη σχέση της με το δολάριο και θα χρησιμοποιήσει το νόμισμα για το εμπόριο και τις συναλλαγές, όπου παραμένει απαραίτητη μορφή πληρωμής.

Several news reports and posts are circulating on social media regarding the adoption of a #BRICS Currency#PIBFactCheck



✔️These claims are fake



✔️There is no common BRICS currency pic.twitter.com/kQniVNCoKQ — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 24, 2024

Ποιος τύπωσε το χαρτονόμισμα όμως;

Η ιδέα για τη δημιουργία ενός τέτοιου χαρτονομίσματος ανήκει σε ένα φιλάνθρωπο και επιχειρηματία από το Κιργιστάν τον Evgeny Fedorov. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος που είμαι ο δημιουργός αυτής της ιδέας. Νομίζω ότι είναι σπουδαία επιτυχία», ανέφερε ο ίδιος στον λογαριασμός του στο telegram.

Οι επίσημες αρχές επισήμαναν ότι «αν και πρόκειται για ένα πραγματικό χαρτονόμισμα, η ουσία είναι ότι είναι ένα σουβενίρ από την σύνοδο κορυφής των BRICS . Και αν και πάνω του αναγράφει ότι δεν είναι μέσο συναλλαγής, το χαρτονόμισμα έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλεκτών χαρτονομισμάτων».

Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει η συγκεκριμένη παρανόηση. Το 2023 ο Ρώσος πρέσβης στη Νότια Αφρική, Ilya Rogachev, φέρεται να είχε παρουσιάσει ένα τέτοιο αντίστοιχο χαρτονόμισμα BRICS στον επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, Mahash Saeed Alhameli. Ο σκοπός και τότε ήταν συμβολικός για να καλωσορίσουν την είσοδο των Εμιράτων στην ομάδα.

Τότε, όπως και τώρα, η Ρωσική Πρεσβείας είχε ξεκαθαρίσει ότι επρόκειτο για ένα χαρτονόμισμα με «καθαρά αναμνηστικό χαρακτήρα». Ειδικοί από την Ινδία ξεκαθαρίσουν ότι οι φήμες για υιοθέτηση ενός κοινού νομίσματος είναι «fake». Δεν υπάρχει κοινό νόμισμα της ομάδας των Βrics, διευκρίνισαν.

Ωστόσο, η παραπληροφόρηση και τα fake news, συνεχίζονται με ειδήσεις στα social media, που αναφέρουν ότι το Πακιστάν έγινε η πρώτη χώρα που επισημοποίησε συναλλαγή με το νόμισμα των Brics.

This currency has not been approved by any country yet... #BRICS https://t.co/tQ1mi9EgAf — AndhBhakts Official (@a_bhaktOff) October 25, 2024