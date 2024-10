Εκρήξεις στη Βηρυτό - Πλήγμα με νεκρούς κοντά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του Λιβάνου

Σφοδρές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού το βράδυ της Δευτέρας, ενώ τα διεθνή πρακτορεία κάνουν λόγο για πλήγμα στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του Λιβάνου, με νεκρούς και τραυματίες.

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους πολίτες να εγκαταλείψουν συνοικίες στα νότια προάστια της Βηρυτού. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού πρακτορείο ειδήσεων ανέφεραν ότι άκουσαν δύο εκρήξεις στη συνοικία Ουζάι. Είναι η πρώτη φορά που πλήττεται στόχος εκεί, από τη στιγμή που το Ισραήλ ξεκίνησε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ.

Στο μεταξύ, υπάρχουν πληροφορίες ότι επλήγη από αεροπορική επιδρομή η περιοχή όπου βρίσκεται το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι, στα νότια προάστια της Βηρυτού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο του Λιβάνου.

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν από το πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο, δήλωσε στο Reuters πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Λιβάνου.

Το Reuters κάνει λόγο για χτύπημα στο πάρκινγκ του νοσοκομείου, επικαλούμενο πηγή από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Εκπρόσωπος του νοσοκομείου δήλωσε στον Guardian ότι οι ισραηλινοί χτύπησαν μπροστά από την είσοδο.

Ασθενείς είχαν μεταφερθεί εκεί από νοσοκομεία στη Νταχίγια, στα νότια προάστια της Βηρυτού, εξαιτίας σφοδρών βομβαρδισμών στην περιοχή.

