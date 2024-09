Συμφωνία για τους ομήρους της Χαμάς: ΗΠΑ, Κατάρ και Αίγυπτος θα υποβάλουν μη διαπραγματεύσιμη πρόταση

«Θα χρειαστεί να πάρουμε μία απόφαση επειδή (η συμφωνία για τους ομήρους της Χαμάς) δεν θα είναι ξανά διαπραγματεύσιμη» είπε Ισραηλινός αξιωνατούχος.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε συζητήσεις με την ομάδα του στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα σχετικά με τη συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων της Χαμάς.

To Ισραήλ ετοιμάζεται να λάβει μία μη διαπραγματεύσιμη συμφωνία για τους ομήρους της Χαμάς στη Γάζα σε μία συνάντηση με τους διαμεσολαβητές, δηλαδή το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ.

«Αυτό που νομίζω ότι θα συμβεί στο τέλος είναι ότι θα υπάρξει μία συμφωνία τελεσίδικη, τύπου take it or leave it» την οποία ο Τζο Μπάιντεν θα προτείνει μαζί με τους Αιγύπτιους και Καταριανού» είπε στην Jerusalem Post, ο υπουργός Εξωτερικών και επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας του Ισραήλ, Yuli Edelstein.

«Μετά θα χρειαστεί να πάρουμε μία απόφαση επειδή (η συμφωνία) δεν θα είναι ξανά διαπραγματεύσιμη» πρόσθεσε.

Ο Edelstein εικάζει ότι το τελευταίο προσχέδιό του θα μπορούσε να συνταχθεί από το Κατάρ και την Αίγυπτο και ενδεχομένως να περιλαμβάνει λιγότερο ευνοϊκούς όρους για το Ισραήλ, σε σύγκριση με την δεσμευτική πρόταση των ΗΠΑ, που είχε τεθεί στο τραπέζι τον Αύγουστο.

«Πλέον είμαστε λίγο πολύ στο ίδιο μήκος κύματος με τους Αμερικανούς. Νομίζω ότι θα υπάρξει μία πρόταση από Καταρ και Αίγυπτο που θα τεθεί στο τραπέζι από κοινού με τον Μπάιντεν ή που η πρόταση θα είναι συντονισμένη από τον Μπάιντεν» πρόσθεσε.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι «δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο αυτή η επόμενη πρόταση θα είναι καλή όπως ήταν εκείνη των Αμερικανών για εμάς».

Ο Edelstein μίλησε αφού εντοπίστηκαν τα τελευταία 6 πτώματα των ομήρων της Χαμάς και αφού οι ΗΠΑ είχαν δηλώσει ότι η συμφωνία αυτή που οι Αμερικανοί είχαν χαρακτηρίσει ως οι τελευταίες συζητήσεις, που απέτυχαν να παράγουν άμεσα μία τελική συμφωνία.

Αναγνώρισε ακόμα πως «πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση που έχουν με κολλήσει και να κάνουμε κάτι. Δεν θα μπω σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το γιατί, τι ή πώς αλλά νομίζω ότι δεν βοηθά καθόλου το γεγονός ότι έχουμε κολλήσει τόσο καιρόν».

Ο επικεφαλής της Mossad David Barnea, άνθρωπος κλειδί στην ισραηλινή ομάδα διαπραγμάτευσης, ήταν στη Ντόχα τη Δευτέρα και μίλησε με τον Καταριανό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Αλ- Θάνι για τη συμφωνία επιστροφής των ομήρων της Χαμάς που παραμένουν στη Γάζα. Οι 66 από αυτούς εικάζεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, και μετά την αποκάλυψη για τον θάνατο των 6 ομήρων, αποκάλυψε ότι προτίθεται να είναι ευέλικτος σε αρκετούς όρους της συμφωνίας αλλά δεν θα συμφωνήσει να αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις από ζώνες κρίσιμης σημασίας, όπως ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας.

Ο Μπάιντεν από την άλλη ήθελε η Χαμάς να πληρώσει για το τίμημα για τους θανάτους των ομήρων και είπε στους δημοσιογράφους πριν τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο ότι ο Νετανιάχου δεν έχει κάνει αρκετά για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των ομήρων.

Ωστόσο, ο Μπάιντεν είπε ότι παραμένει αισιόδοξος ότι είναι πιθανή μία συμφωνία και εργάζεται με το Κατάρ και την Αίγυπτο για την πρόταση που θα δώσουν στο Ισρήλ και την Χαμάς.

«Είμαστε σε διαδικασία διαπραγματεύσεων» είπε και διευκρίνισε στους δημοσιογράφους ότι αυτή η συζήτηση δεν έγινε με τον Νετανιάχου.

«Οι διαπραγματεύσεις είναι ακόμα σε εξέλιξη- όχι με τον Νετανιάχου αλλά με τους συνεργάτες μας από το Κατάρ και την Αίγυπτο».