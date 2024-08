Πέδρο Αλμοδόβαρ: Κυκλοφόρησε το teaser τρέιλερ της πρώτης αγγλόφωνης ταινίας του (βίντεο)

Η ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ θα κάνει πρεμιέρα στη Βενετία.

Το τρέιλερ της πρώτης αγγλόφωνης ταινίας του Ισπανού δημιουργού Πέδρο Αλμοδόβαρ, «The Room Next Door» με τις Τίλντα Σουίντον και Τζούλιαν Μουρ μόλις κυκλοφόρησε.

Η ταινία είναι κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της Sigrid Nunez, «What Are You Going Through», λαμβάνει χώρα στο Μανχάταν και θα κάνει πρεμιέρα στη Βενετία.

Στην ταινία η Μούρ και η Σουίντον υποδύονται τις Ίγκριντ και Μάρθα, μία συγγραφέα bestseller και μία πολεμική ανταποκρίτρια, που βάζουν τη φιλία τους σε νέα διαδρομή μέχρι που η Μάρθα θα ζητήσει κάτι που θα βάλει σε δοκιμασία τον ισχυρό δεσμό τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=x25RHMEkHks}